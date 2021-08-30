Меланхоличные открытки в последний день лета для всех: Лето, пока-пока!
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Меланхоличные открытки в последний день лета для всех: Лето, пока-пока!

8:45:528/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Последний день лета, означает для большинства россиян окончание тёплой, беззаботной поры, завершение отпусков и начало подготовки к затяжной зиме.

Последний день лета

С последним днём лета мы Вас поздравляем,
В душе только «солнышка» Вам мы желаем,
Пусть дарит тепло оно осенью хмурой,
И будет полезной и сладкой микстурой!

Что лето закончилось, Вы не печальтесь,
Осенними красками теперь наслаждайтесь,
Дарите себе и другим позитив...
Последний день лета! Ах, как он красив!

Пусть помнятся: море, песок, красота,
И прочая летняя вся суета,
Изыски прекрасных и солнечных дней,
С улыбками добрых и милых друзей!

Последний день лета

Лето закончилось, но не беда,
Осенью тоже очень красиво,
В школу пойдёт завтра вся детвора,
Ранец и форму оденут счастливо.

Ну а сегодня, конечно друзья,
Вас поздравляю с последним днём лета,
Пусть на любую погоду душа,
Будет теплом и любовью согрета.

Последний день лета

Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.

И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?

Источник: pozdravok.ru

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