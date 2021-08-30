Меланхоличные открытки в последний день лета для всех: Лето, пока-пока!

С последним днём лета мы Вас поздравляем,
В душе только «солнышка» Вам мы желаем,
Пусть дарит тепло оно осенью хмурой,
И будет полезной и сладкой микстурой!
Что лето закончилось, Вы не печальтесь,
Осенними красками теперь наслаждайтесь,
Дарите себе и другим позитив...
Последний день лета! Ах, как он красив!
Пусть помнятся: море, песок, красота,
И прочая летняя вся суета,
Изыски прекрасных и солнечных дней,
С улыбками добрых и милых друзей!
Лето закончилось, но не беда,
Осенью тоже очень красиво,
В школу пойдёт завтра вся детвора,
Ранец и форму оденут счастливо.
Ну а сегодня, конечно друзья,
Вас поздравляю с последним днём лета,
Пусть на любую погоду душа,
Будет теплом и любовью согрета.
Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел —
Осень на пороге.
И последний летний день —
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?
Источник: pozdravok.ru