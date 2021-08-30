Основатели Wildberries Бакальчуки впервые возглавили рейтинг Forbes богатейших семей России
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Основатели Wildberries Бакальчуки впервые возглавили рейтинг Forbes богатейших семей России

11:46:158/30/2021Фото: Яндекс Карты
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Их состояние оценивается больше чем в 13 млрд долларов.

Основатели Вайлдбериз стали богатейшей семьей в России

Татьяна и Владислав Бакальчуки, которые основали меркет-плейс Wildberries, возглавили рейтинг богатейших семей России. Его составил журнал  Forbes.
Второе и третье места заняли семьи Гурьевых и Ротенбергов.

Состояние богатейших семей России:
1. Бакальчуки — $13,1 млрд;
2. Гурьевы — $6,9 млрд;
3. Ротенберги — $5,95 млрд;
4. Гуцериевы — $3,7 млрд;
5. Евтушенковы — $3,2 млрд ;
6. Шаймиевы — $3 млрд;
7. Рахимкуловы — $1,95 млрд;
8. Бажаевы — $1,75 млрд;
9. Линники — $1,7 млрд;
10. Саркисовы — $1,65 млрд.

Отметим, что до 2019 года Татьяна владела бизнесом одна. Но потом она передала 1% акций своему супругу, его состояние оценивается в $130 млн. Передача 1% — «чисто техническое действие», объяснила компания Wildberries. Это было нужно для упрощения регистрации дочерних предприятий и выстраивания структуры холдинга.

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