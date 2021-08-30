ФЛЕБОЛОГ
Плотникова Екатерина Юрьевна
хирург, сосудистый хирург
В клинике "Санитас" ведет прием прием сосудистый хирург, флеболог Екатерина Плотникова
11:33:168/30/2021
Звоните по телефону единого контакт-центра: +7(383)373-00-03.
ФЛЕБОЛОГ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
БердскРабота на Новосибирской птицефабрике, открыты вакансии
11:24:08 8/30/2021
День Мирона: Народные приметы на 30 августа
11:20:08 8/30/2021
Вертолет отправился на поиски двух пропавших туристок на Сахалине
11:13:00 8/30/2021
Рухнувший в озеро Камчатки вертолет Ми-8 подняли со дна
10:56:16 8/30/2021
Паралимпиада-2020 в Токио: медальный зачет Игр на 29 августа
10:11:57 8/30/2021
“Спутник Лайт”: все побочные эффекты и новые показания
9:39:50 8/30/2021
Температура после прививки от коронавируса: что делать, опасно ли?
9:30:52 8/30/2021