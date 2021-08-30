В клинике "Санитас" ведет прием прием сосудистый хирург, флеболог Екатерина Плотникова
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В клинике "Санитас" ведет прием прием сосудистый хирург, флеболог Екатерина Плотникова

11:33:168/30/2021Фото: "Санитас"
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Звоните по телефону единого контакт-центра: +7(383)373-00-03.

флеболог
Многопрофильная клиника "Санитас"

ФЛЕБОЛОГ
Плотникова Екатерина Юрьевна
хирург, сосудистый хирург

санитас
Единый контакт-центр +7(383) 373 00 03

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