Андрей Травников: Новосибирская область должна заявить в Президентскую программу капремонта школ максимальное число объектов
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Андрей Травников: Новосибирская область должна заявить в Президентскую программу капремонта школ максимальное число объектов

11:54:428/30/2021Фото: nso.ru
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Губернатор Андрей Травников проконтролировал выполнение в Новосибирской области Указа Президента России по программе ремонта школ.

При разработке региональной программы в качестве основных расчётных данных взята информация по аварийным объектам общего образования

В ходе оперативного совещания губернатор заслушал доклад министра образования региона Сергея Федорчука о ремонте и строительстве объектов образования на территории Новосибирской области.

Андрей Травников напомнил, что на минувшей неделе он принял участие в работе Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина по задачам субъектов Федерации в сфере общего образования. В преддверии нового учебного года на обсуждение был вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования.

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, на уровне федерального правительства ведётся работа по подготовке программы капитального ремонта школ до 2026 года. Министерством просвещения Российской Федерации разрабатывается программа по капремонту зданий общеобразовательных организаций на 2022–2026 годы.

«Мы давно говорили на заседаниях Госсовета о необходимости такой программы. В нашем регионе в последние годы ведётся активное строительство объектов образования за счёт реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», а также утвержденной правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области». Так, за 2019-2020 годы в регионе введены в строй 33 детских сада и 12 школ, а в школах за счёт этого строительства и реконструкции было создано 13 тысяч новых мест. В связи с такими высокими темпами строительства у многих муниципалитетов фактически не оставалось манёвра для полноценного ремонта существующих школьных зданий. Теперь программа капремонта начинает работать по инициативе Президента. В связи с тем, что подавляющее большинство школ – это муниципальные объекты, обращаюсь к главам муниципалитетов и к руководству министерства образования региона: надо активно включиться в эту программу. Новосибирская область должна заявить в неё максимальное число объектов – разумеется, с учётом приоритетности необходимых работ на том или ином объекте», – поручил Андрей Травников.

При разработке региональной программы в качестве основных расчётных данных взята информация по аварийным объектам общего образования, требующим капитального ремонта и включенным в официальную статистическую отчётность за 2020 год. Согласно этим данным, в Новосибирской области требуют первоочередного проведения капитального ремонта 61 здание в 55 школах 19 муниципальных районов и городских округов, расчётная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей; отнесены к категории «аварийные» здания в 8 школах, 4 из которых подлежат сносу, расчётная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 млрд рублей.

Условием предоставления субсидии является наличие проектно-сметной документации. В настоящее время министерством образования совместно с органами местного самоуправления актуализируются дефектные ведомости, производятся сметные расчёты по объектам. Распределение средств по субъектам Российской Федерации прорабатывается Министерством просвещения Российской Федерации. Андрей Травников поручил соответствующим ведомствам ускорить работу по подготовке ПСД и заявить в Президентскую программу максимально возможное число школ, подлежащих ремонту.


Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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