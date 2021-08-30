Бердск стал одним из лидеров среди должников за капремонт в Новосибирской области

Самые большие суммы задолженности по взносам на капитальный ремонт сформированы в Центральном округе и Ленинского района Новосибирска: 152,6 млн руб. и 122,11 млн руб., соответственно. Об этом РБК Новосибирск сообщил и.о. исполнительного директора Фонда модернизации и развития ЖКХ региона Дмитрий Кулешов.
Что касается области, то самая большая задолженность за капремонт в Новосибирском районе и Бердске - 57,08 млн руб. и 37,8 млн руб., соответственно, сообщает РБК.
Отметим, что на начало августа общий размер долга за капремонт в НСО составил 1,03 млрд рублей.