Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС
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Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС

12:32:018/30/2021Фото: Роскосмос
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Генеральный конструктор считает, что со временем они начнут расползаться.

Трещины нашли в одном из модулей МКС

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев рассказал, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте МКС. По словам Соловьева, такая ситуация ему не нравится. А обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле "Звезда" наводит генконструктора на мысль, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.

Напомним, в сентябре 2019 года на МКС зафиксировали утечку воздуха. А в октябре прошлого года была найдена первая трещина промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года она была заделана.

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