Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
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Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

1:01:028/30/2021Фото: GETTY IMAGES
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Он ушел на 80-ом году жизни.

Рогге скончался в 79 лет

Накануне скончался экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Ему было 79 лет. Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы и после стал почетным членом организации.

Рогге был чемпионом Бельгии по регби и входил в состав национальной команды. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трёх Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе «Финн».

После окончания спортивной карьеры он стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а в 2001 году был избран президентом МОК. После 2013 года он стал специальным послом по делам молодёжи, беженцев и спорта при Организации Объединённых Наций.

Из-за его смерти на всех объектах МОК приспустят олимпийские флаги на 5 дней.

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