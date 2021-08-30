Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

Накануне скончался экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Ему было 79 лет. Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы и после стал почетным членом организации.
Рогге был чемпионом Бельгии по регби и входил в состав национальной команды. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трёх Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе «Финн».
После окончания спортивной карьеры он стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а в 2001 году был избран президентом МОК. После 2013 года он стал специальным послом по делам молодёжи, беженцев и спорта при Организации Объединённых Наций.
Из-за его смерти на всех объектах МОК приспустят олимпийские флаги на 5 дней.