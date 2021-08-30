Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
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Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ

1:41:528/30/2021Фото: pixabay
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На них оказывают давление и принуждают к сотрудничеству.

США охотится за россиянами

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что с 2008 года Америка ведет охоту за россиянами в третьих странах для того, чтобы потом экстрадировать в США. Число таких случаев перевалило за 50 и продолжает увеличиваться.

- Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться, - сообщил он.
Также он отметил, что россияне оказываются в Америке и предстают перед их системой правосудия. На них оказывается сильнейшее давление и попытки склонить к сотрудничеству.

В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.

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