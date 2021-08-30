«Всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз»: спортсмены рассказали о смерти вице-президента Федерации рафтинга Алтая Кирилла Косогорова

В Алтайском крае погиб Вице-президент Федерации рафтинга Кирилл Косогоров. Он утонул во время сплава по реке Башкаус, выпав из лодки на опасном участке «Троглодит». Спортсмены откачивали его около часа, но спасти не сумели. Предположительно, он ударился головой о камень.
Отметим, что другие участники сплава заявили, что с утра погибший чувствовал себя не очень хорошо. Группа каякеров не была должным образом зарегистрирована в МЧС.
- Где-то в середине языка увидел, что Кирилл „варится“ под сливом. Захожу под правым берегом чуть ниже слива, вижу что Кирилла потихоньку вымывает из слива, но он уже начал вылезать из лодки. Тело и голова все еще были под водой, но было видно, что он еще двигается. Еще пара секунд и Кирилл всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз — видимо, в эти пару секунд что-то произошло под водой, возможно удар головой о камень, сообщил один из спортсменов "Банфакс". - Хватаю морковку (спасательный конец) и бегу по берегу. Кирилл все также лицом вниз метров 100 ниже по течению. Добегаю, вытаскиваю Кирилла из воды, время примерно 10:57. Пульса нет, дыхания нет, с момента отстрела прошло 6−7 минут. Стаскиваю с него каску и спас, кидаю спас под него, чтобы была хоть какая-то ровная поверхность, проверяю что рот и нос чистые. К этому моменту приплывает Влад, начинаем „качать“ вдвоем. Потихоньку подтягиваются остальные. Меняясь, качаем в течении часа. Без результата. Время 12:00, принимаем решение, что дальнейшие действия бессмысленны.