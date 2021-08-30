Депутат горсовета рассказала о мешках с «расчлененкой», которые неделю лежат в лесу
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Депутат горсовета рассказала о мешках с «расчлененкой», которые неделю лежат в лесу

5:29:368/30/2021Фото: © /vk.com/kaverzina_svetlana
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В одном из лесов Советского района уже неделю лежат пакеты с чьими-то останками.

Мешки с неизвестным содержимым продолжают лежать в лесу

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина сообщила, что в одном из лесных массивов, расположенных в Советском районе, уже в течение недели лежат мешки с содержимым, которое может оказаться останками людей или животных.

Известно, что мешки находятся в лесу уже неделю, но никто не принимает действий по их уборке. Чиновники и контролирующие органы перекладывают друг на друга обязанности по устранению источающих зловоние мешков. По словам депутата, содержимое может являться останками "не то людей, не то животных".

- Мешки с расчлененкой так и лежат в вахтанговском лесу. Разные мунслужбы друг на друга перекладывают обязанность их убрать. Обращаюсь ко всем, но уже неделю никакого движения. Запах стоит ужасающий. Тем, кто после недели на солнце лежания этого добра будут убирать, нужны будут уже спецсредства — респираторы, — написала она в соцсети.

По сообщению Каверзиной, ее помощник обратился в полицию.

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