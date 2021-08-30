Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ

В мэрию Бердска обратились жители с предложением оборудовать пешеходный переход на ул. Маяковского в районе школы №8, а также ради безопасной дороги к школе просили оборудовать проезжую часть "лежачими полицейскими" и мигающим световым сигналом. Как объяснили бердчане, зимой снег, убранный с дороги, сваливают на обочину, из-за чего водители не замечают учеников, выходящих на проезжую часть.
И. о. директора управления ЖКХ Владимир Захаров заявил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос улучшения ситуации по безопасности дорожного движения, особенно в местах нахождения образовательных организаций.
Глав Бердска Евгений Шестернин запретил складирование снега у пешеходных переходов, ведущих в школы. По словам мэра, необходимо вывозить собранный снег, либо складировать так, чтобы это было вне пешеходных зон, сообщили в пресс-центре мэрии.