Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ

6:52:158/30/2021
0

И. о. директора управления ЖКХ Владимир Захаров заявил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос улучшения ситуации по безопасности дорожного движения.

Евгений Шестернин поручил не складировать снег у пешеходных переходов в школы

В мэрию Бердска обратились жители с предложением оборудовать пешеходный переход на ул. Маяковского в районе школы №8, а также ради безопасной дороги к школе просили оборудовать проезжую часть "лежачими полицейскими" и мигающим световым сигналом. Как объяснили бердчане, зимой снег, убранный с дороги, сваливают на обочину, из-за чего водители не замечают учеников, выходящих на проезжую часть.

И. о. директора управления ЖКХ Владимир Захаров заявил, что в ближайшее время рассмотрят вопрос улучшения ситуации по безопасности дорожного движения, особенно в местах нахождения образовательных организаций.

Глав Бердска Евгений Шестернин запретил складирование снега у пешеходных переходов, ведущих в школы. По словам мэра, необходимо вывозить собранный снег, либо складировать так, чтобы это было вне пешеходных зон, сообщили в пресс-центре мэрии.

Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Резкий ответ Госдумы на просьбу Киева о транзите газа
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
6:32:51 8/30/2021
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
6:26:46 8/30/2021
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
6:20:31 8/30/2021
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
6:02:24 8/30/2021
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
БердскЗавод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске
5:39:45 8/30/2021
Завод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске
792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021
5:31:03 8/30/2021
792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021
Депутат горсовета рассказала о мешках с «расчлененкой», которые неделю лежат в лесу
5:29:36 8/30/2021
Депутат горсовета рассказала о мешках с «расчлененкой», которые неделю лежат в лесу
31 августа - что принято делать в народе в последний день лета?
5:20:43 8/30/2021
31 августа - что принято делать в народе в последний день лета?
Меркурий входит в Весы: у трех знаков зодиака 30 августа 2021 года будет отличный день
5:15:31 8/30/2021
Меркурий входит в Весы: у трех знаков зодиака 30 августа 2021 года будет отличный день
Число жертв американского авиаудара в Кабуле выросло до 12
5:08:27 8/30/2021
Число жертв американского авиаудара в Кабуле выросло до 12