Комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили въезд в Россию за высказывания о русских
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Комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили въезд в Россию за высказывания о русских

8:40:308/30/2021Фото: Идрак Мирзализаде/Инстаграм
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Принятое решение связано с шуткой стендапера, в которой он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

Идрак Мирзализаде может покинуть страну после шутки

В МВД РФ заявили о том, что нахождение Идрака Мирзализаде на территории России нежелательно. По мнению ведомства, проживание в РФ стендап-комика, у которого белорусское гражданство, может стать угрозой для российского общественного порядка.

9 августа комика арестовали на 10 суток после заявления об унижении лиц по национальному признаку. В марте 2021 года в программе «Разгоны» Идрак пошутил о том, как он обычно находит себе жилье. Шутка прозвучала на проблему ксенофобии, от которой можно было бы уже избавиться в российском обществе.

МВД России потребовало от комика Идрака Мирзализаде, пошутившего про "любовь русских к фекалиям", покинуть страну.

"Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона "О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Мирзализаде неоднократно приезжал в страну на протяжении последних лет, а в марте этого года получил вид на жительство.

Как уточнили в МВД, принятое решение связано с шуткой стендапера, в которой он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

"В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - подчеркнули в министерстве.

Ранее экспертиза установила, что шутка стендапера про русских содержит признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

В своем выступлении в одном из шоу на YouTube комик рассказал о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры в Москве людям с "непривычными" именами. Мирзализаде рассказал, что ему все же удалось снять жилье, но он обнаружил, что жившие до него съемщики, русские, измазали матрас фекалиями. После этого скандального монолога стендапера избили.

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