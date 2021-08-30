Чиновник-ветеринар за взятки на 1,8 млн рублей разрешал вывозить скот из Новосибирска по фальшивым документам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чиновник-ветеринар за взятки на 1,8 млн рублей разрешал вывозить скот из Новосибирска по фальшивым документам

8:19:028/30/2021Фото: Pixabay
0

В период с марта 2019 года по апрель 2020 года глава управления  лично брал взятки за то, что выдавал документы, дающих право на вывоз скота за границу.

Следователи завершили расследование дела о взятках

В Новосибирске возглавляющий ветеринарную службу чиновник постоянно брал взятки за разрешение на вывоз скота за пределы РФ. Расследование уголовного дела о взяточничестве завершено.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего начальника управления ветеринарии Барабинского района, обвиняемого по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, - сообщают в региональном СК.

По материалам следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2020 года глава управления  лично брал взятки за то, что выдавал документы, дающих право на вывоз скота из России.

Кроме того, в апреле 2021 года обвиняемый лично передал своему заместителю 5 тысяч рублей за незаконную выдачу ветеринарных сопроводительных документов, предоставляющих право вывоза 29 голов лошадей без проведения обязательных карантинных мероприятий, лабораторно-клинических и диагностических исследований.  Уголовное дело в отношении этого взяткополучателя выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Как сообщили в облпрокуратуре 30 августа, утверждено обвинительное заключение в отношении чиновника. Установлено, что он получил от своего знакомого предпринимателя взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,8 млн рублей. За это злоумышленник изготавливал и выдавал фальшивые ветеринарные документы.

Уголовное дело будет направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Реакция болгаров на заявление главы МИД Болгарии про Крым
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
расследованиевзяткаскотвывоз за пределы страныСУ СКР по Новосибирской области
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему не признался?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
8:15:37 8/30/2021
С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
7:49:49 8/30/2021
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
7:37:35 8/30/2021
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
7:20:10 8/30/2021
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
7:12:03 8/30/2021
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
БердскМэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
6:52:15 8/30/2021
Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
6:32:51 8/30/2021
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
6:26:46 8/30/2021
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
6:20:31 8/30/2021
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
6:02:24 8/30/2021
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство