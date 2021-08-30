Чиновник-ветеринар за взятки на 1,8 млн рублей разрешал вывозить скот из Новосибирска по фальшивым документам

В Новосибирске возглавляющий ветеринарную службу чиновник постоянно брал взятки за разрешение на вывоз скота за пределы РФ. Расследование уголовного дела о взяточничестве завершено.
- Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего начальника управления ветеринарии Барабинского района, обвиняемого по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, - сообщают в региональном СК.
По материалам следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2020 года глава управления лично брал взятки за то, что выдавал документы, дающих право на вывоз скота из России.
Кроме того, в апреле 2021 года обвиняемый лично передал своему заместителю 5 тысяч рублей за незаконную выдачу ветеринарных сопроводительных документов, предоставляющих право вывоза 29 голов лошадей без проведения обязательных карантинных мероприятий, лабораторно-клинических и диагностических исследований. Уголовное дело в отношении этого взяткополучателя выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.
Как сообщили в облпрокуратуре 30 августа, утверждено обвинительное заключение в отношении чиновника. Установлено, что он получил от своего знакомого предпринимателя взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,8 млн рублей. За это злоумышленник изготавливал и выдавал фальшивые ветеринарные документы.
Уголовное дело будет направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.