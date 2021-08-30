Выпавших из окна 3-летнюю девочку и 11-месячного мальчика поймал прохожий
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Выпавших из окна 3-летнюю девочку и 11-месячного мальчика поймал прохожий

8:56:558/30/2021Фото: Pixabay
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Как позже стало известно, в это время, пока дети развлекали себя на окне, их мать находилась дома и спала.

Двое детей спаслись при падении из окна благодаря бдительному мужчине

В Уфе на ул. Пекинской из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, проходивший мимо мужчина заметил это и кинулся к окну, из которого выпадал следом за сестрой ее младший брат, которому не было года.

- Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев, — сообщили в управлении гражданской защиты 30 августа.

Как позже стало известно, в это время, пока дети развлекали себя на окне, их мать находилась дома и спала. Теперь ее ждет штраф за неисполнение родительских обязанностей.

- Прибывшие полицейские установили, что дети находились в квартире с матерью, которая спала. Малыши смогли залезть на подоконник... Девочка упала из окна первого этажа. Этот момент заметил прохожий и подбежал к дому, чтобы не дать упасть мальчику, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению ведомства, мальчику медицинская помощь не потребовалась, а его трехлетнюю сестру госпитализировали.

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