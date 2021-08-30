Потерпевшее крушение НЛО из Бердска появилось в музее СССР
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Потерпевшее крушение НЛО из Бердска появилось в музее СССР

9:58:098/30/2021Фото: НГС/Юрий Ушаков
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В Новосибирске художник превратил недоделанную матрицу подводную лодку в упавший на землю космический корабль.

Экспонат музея СССР дымится и мигает

В Новосибирске появился новый объект, который должен привлечь внимание горожан и гостей столицы Сибири и побудить их посетить Музей СССР, на территории которого он стоит.

Дым и мигание исходят от космического корабля, который "потерпел крушение" в районе Мочищенского шоссе в Новосибирске. Необычная селфи-зона под открытым небом включает в себя сам космический корабль и эффекты, которые создаются сотрудниками музея при помощи стробоскопа и дым-машины. Автором арт-объекта является новосибирский художник Юрий Ушаков.

— Все в шоке и в восторге от того, как эта летающая тарелка выглядит. Она расположена сразу за входом у кассы. Когда я его делал, многие спрашивали: «Что это?» А я говорил, что делаю летающую тарелку из подводной лодки. Некоторые воспринимали это как шутку. А на самом деле это была матрица какой-то разработки подводной лодки, не знаю, с пилотом или без, которую, вроде, делало какое-то конструкторское бюро в Бердске. Этот объект был в музее выставлен, и там хотели как-то его оформить. А я предложил им не просто его покрасить, а сделать неудачно приземлившийся НЛО. Я несколько лет вынашивал идею сделать какой-то упавший космический корабль. А тут как-то само собой всё произошло, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Ушаков.

Изготовление инсталляции заняло две недели. Космический корабль, произведенный из разработки бердских конструкторов, изготовлен из стеклопластика, его вес - полторы тонны, размеры - 2 на 3 метра.

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