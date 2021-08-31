Флор и Лавр: Народные приметы на народный праздник 31 августа
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Флор и Лавр: Народные приметы на народный праздник 31 августа

11:40:438/31/2021Фото: PxHere
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Помимо того, что братья занимались строительным делом, они были известны чудесами исцелениями, а все те, кому они помогали, впоследствии обращались христианство.

кони
В этот день лошадей запрещалось заставлять работать

В самом конце августа, а именно 31 числа, верующие вспоминают святых мучеников, братьев Флора и Лавра, которые приняли смерть за Христа в городе Илларике. Они были прекрасными строителями и хорошими каменщиками, а помимо этого могли изготавливать скульптуры. Именно поэтому местный правитель дал им задание возвести большой языческий комплекс.

Однако все полученные авансом деньги за строительство братья отдали на пожертвование бедным, которые помогли возвести им христианский храм, вместо языческого с идолами. Именно за это правитель города подверг их страшной казни.

Помимо того, что братья занимались строительным делом, они были известны чудесами исцелениями, а все те, кому они помогали, впоследствии обращались христианство. Во время казни они были сброшены в глубокий колодец и засыпаны землей, однако когда спустя очень много лет их мощи были обнаружены в нетленном виде, их переместили на хранение в Константинополь.

Одновременно с обретением их мощей в округе завершился падёж скота, который люди не могли остановить и не понимали, от чего умирают животные.

Традиции 31 августа

Именно поэтому в этот день отмечается народный праздник, в которой главной традиции является уход за лошадями. В этот день принято просить в молитвах у святых братьев об исцелении для своих членов семьи, а также о здоровье для домашних животных. День также называли Лошадиным или Конским праздником.

Этих прекрасных животных в этот день не привлекали ни к какой работе, не запрягали их, давая им полноценный отдых и предоставляя вкусный корм и любимые лакомства. Сегодня лошадей чистили, купали, украшали их гривы лентами и угощали табунщиков, которые занимаются выпасом лошадей - сегодня хозяйки готовили специальный пирог в их честь.

Также продолжали завершение страды по уборке урожая, обязательно помогали тем, кто не успевал справиться с этой работой сам. Чаще всего вся деревня выходила на помощь сиротам и вдовам.

Приметы 31 августа

Сегодня обязательно наблюдали за приметами, поскольку люди ожидали осени первых заморозков. Если сегодня кони фыркают громче и чаще, чем обычно, значит скоро придут холода.

Утренние низкие облака обещали скорой дождь, а если шёл дождь вместе с сильным ветром, то летнего тепла уже можно было не ожидать.

Если 31 августа с утра уже был замечен иней, значит осень будет очень холодная и ранний. Теплую и безветренную осень обещал жаркий день сегодня.

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