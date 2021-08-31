С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp

Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаю счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый миг!
Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!
Пусть осень подарит тепло,
Уют в ваш дом принесет.
Чтоб правило в нем лишь добро,
Подальше ненастья унесет.
Чтоб щедрой была она
И стала особой для вас.
Чтоб дружба не была скверна,
Лишь оберегала нас.
Осень — чудная пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает —
Нас теплом согревает.
Пусть счастье лишь приносит,
Ненастья дальше все уносит.
Приносит радость и уют,
Все лучшее соберет вокруг.
Источник: pozdravok.ru