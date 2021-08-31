С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
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С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp

8:15:398/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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1 сентября - Первый день осени. С первым днем Осени!

Первый день осени

Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаю счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый миг!

Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!

Первый день осени

Пусть осень подарит тепло,
Уют в ваш дом принесет.
Чтоб правило в нем лишь добро,
Подальше ненастья унесет.

Чтоб щедрой была она
И стала особой для вас.
Чтоб дружба не была скверна,
Лишь оберегала нас.

Первый день осени

Осень — чудная пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает —
Нас теплом согревает.

Пусть счастье лишь приносит,
Ненастья дальше все уносит.
Приносит радость и уют,
Все лучшее соберет вокруг.

Источник: pozdravok.ru

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