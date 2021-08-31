Заморозки до -3 ожидаются 1 сентября в Новосибирске и Бердске

Синоптики Западно-Сибирского УГМС озвучили прогноз погода на День Знаний. По их словам, в ночь на среду температура в регионе в некоторых местах опустится до -3 градусов. В среднем, в области в эту ночь температура воздуха будет держаться на отметке от +1 до +6 градусов, но местами возможны и заморозки.
Сегодня же, 31 августа, в последний день лета, температура воздуха днем составит +13…+18 градусов. Возможны небольшие дожди, ночью и утром туманы.
В День знаний температура немного повысится, до +14…+19 градусов.но осадков не предвидится.