От неизвестного вирусного заболевания умерли 70 человек

Новая неизвестная смертельная болезнь зафиксирована в Индии. В результате нее уже скончались 68 человек, среди которых 40 — дети. Отметим, что в этом списке учитывались только те заболевшие, которые умерли в больницах. Медики считают, что умерших может быть намного больше.
Также индийские врачи сообщают, что заболевшие страдали от высокой температуры и обезвоживания. Заболевание сопровождалось резким падением числа тромбоцитов.
Некоторые пациенты жаловались на головные боли, тошноту, болезненность в мышцах и увеличение лимфоузлов. По мнению медиков, распространение лихорадки могло стать результатом несоблюдения элементарных правил гигиены, а высокая влажность и температура, которые являются особенностью климата, способствуют распространению болезни.