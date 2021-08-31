От неизвестного вирусного заболевания умерли 70 человек
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От неизвестного вирусного заболевания умерли 70 человек

11:08:418/31/2021Фото: Timur Matahari / AFP
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Пациенты страдали от высокой температуры, тошноты и обезвоживания.

Неизвестная вирусная инфекция распространяется в Индии

Новая неизвестная смертельная болезнь зафиксирована в Индии. В результате нее уже скончались 68 человек, среди которых 40 — дети. Отметим, что в этом списке учитывались только те заболевшие, которые умерли в больницах. Медики считают, что умерших может быть намного больше.

Также индийские врачи сообщают, что заболевшие страдали от высокой температуры и обезвоживания. Заболевание сопровождалось резким падением числа тромбоцитов.

Некоторые пациенты жаловались на головные боли, тошноту, болезненность в мышцах и увеличение лимфоузлов. По мнению медиков, распространение лихорадки могло стать результатом несоблюдения элементарных правил гигиены, а высокая влажность и температура, которые являются особенностью климата, способствуют распространению болезни.

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