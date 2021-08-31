Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
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Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных

8:15:278/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Донскую икону Божией Матери чтут так же, как Владимирскую и Казанскую.

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горечи пусть сохранит ваш дом,
Сквозь все преграды вам пройти поможет
И будет вам помощником во всём.

Пусть радость и уют у вас прибудут
И доброта наполнит ваши дни.
А Божья Матерь вам всегда надежда,
Что силы принесёт вперёд идти!

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

С праздником святым,
От сердца поздравляю,
Счастья вам, здоровья
И любви желаю.

Пусть вас Божья Матерь,
Благословит навечно,
Душа пусть будет чистой
И добрым, нежным сердце.

***

Пусть Божья Матерь
Вас хранит и в этот праздник, и всегда!
Пускай от бед всех сохранит
И не оставит никогда!

Пусть Божьей благодатью дом
Наполнит этот светлый праздник.
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит
Божья Матерь.

Источник: pozdravok.ru

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