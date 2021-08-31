Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер прямо на глазах у зрителей

29 августа в Москве скончался актер театра, кино и ТВ, продюсер и режиссер Артур Диланян. По данным Комсомольской правды, он ушел из жизни. Как настоящий актер — прямо на сцене. Как стало известно, он имел серьезные проблемы с сердцем и скоропостижно скончался прямо на глаза у зрителей.
Согласно источникам издания, прибывшие на вызов медики "скорой" диагностировали у актера острую сердечную недостаточность и все реанимационные мероприятия успехом не увенчались.
Через две недели актеру исполнилось бы 60 лет. Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года. В 1988-м окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Армена Джигарханяна. Работал актером и режиссером Московского армянского театра. В числе экранных работ - сериалы "Воронины", "Пятницкий", "Кухня", "Последний из Магикян", другие.