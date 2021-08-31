Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер прямо на глазах у зрителей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер прямо на глазах у зрителей

11:23:298/31/2021Фото: кадр из фильма
0

Актер скончался из-за острой сердечной недостаточности на сцене.

Диланян умер на 60-ом году жизни

29 августа в Москве скончался актер театра, кино и ТВ, продюсер и режиссер Артур Диланян. По данным Комсомольской правды, он ушел из жизни. Как настоящий актер — прямо на сцене. Как стало известно, он имел серьезные проблемы с сердцем и скоропостижно скончался прямо на глаза у зрителей.

Согласно источникам издания, прибывшие на вызов медики "скорой" диагностировали у актера острую сердечную недостаточность и все реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Через две недели актеру исполнилось бы 60 лет. Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года. В 1988-м окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Армена Джигарханяна. Работал актером и режиссером Московского армянского театра. В числе экранных работ - сериалы "Воронины", "Пятницкий", "Кухня", "Последний из Магикян", другие.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
С чего начинается деменция: безошибочные сигналы
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
сердечная недостаточностьумер актерзвезда Ворониных
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер прямо на глазах у зрителей
11:23:29 8/31/2021
Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер прямо на глазах у зрителей
От неизвестного вирусного заболевания умерли 70 человек
11:08:41 8/31/2021
От неизвестного вирусного заболевания умерли 70 человек
Заморозки до -3 ожидаются 1 сентября в Новосибирске и Бердске
11:07:18 8/31/2021
Заморозки до -3 ожидаются 1 сентября в Новосибирске и Бердске
Новые кадры и постер фильма "Веном 2" появились в Сети
10:59:46 8/31/2021
Новые кадры и постер фильма "Веном 2" появились в Сети
Паралимпиада-2020 в Токио: Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин принес золото российской команде
10:52:42 8/31/2021
Паралимпиада-2020 в Токио: Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин принес золото российской команде
БердскС чистыми шеями пойдут на линейки в школы Бердска ученики 1 сентября 2021: Горячую воду дали во все дома
10:47:51 8/31/2021
С чистыми шеями пойдут на линейки в школы Бердска ученики 1 сентября 2021: Горячую воду дали во все дома
31 августа - Всецарица: как икона Божией Матери на троне отвадит от колдовства и бесовства любого мага
10:40:04 8/31/2021
31 августа - Всецарица: как икона Божией Матери на троне отвадит от колдовства и бесовства любого мага
Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 31 августа?
10:38:08 8/31/2021
Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 31 августа?
Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными
10:26:55 8/31/2021
Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными
Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва
10:20:08 8/31/2021
Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва