Никита Высоцкий и На-На поздравят жителей Бердска с Днем города 4 сентября 2021
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Никита Высоцкий и На-На поздравят жителей Бердска с Днем города 4 сентября 2021

11:54:568/31/2021Фото: Олимпийский парк
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Все эти артисты приезжали в этом году к нам в город с гастролями.

Группа На-На поздравит бердчан с Днем города

Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила о том, что в день 305-летия Бердска горожан поздравят известные артисты. Так, видеопоздравления уже записали  группа На-На, актёр Никита Высоцкий и юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Все они приезжали в наш город с гастролями. А в День города их поздравления будут транслировать по городскому телевидению.
В эту субботу, 4 сентября, Бердску исполнится 305 лет. Из-за пандемии коронавируса празднования дня рождения не будет столь массовым, как в 2019 году. Напомним, в 2020 году в Бердске в честь Дня города не было народных гуляний и салюта. Как отметила в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, будет ли точно салют, пока точно неизвестно.

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