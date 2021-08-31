Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила о том, что в день 305-летия Бердска горожан поздравят известные артисты. Так, видеопоздравления уже записали группа На-На, актёр Никита Высоцкий и юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Все они приезжали в наш город с гастролями. А в День города их поздравления будут транслировать по городскому телевидению.
В эту субботу, 4 сентября, Бердску исполнится 305 лет. Из-за пандемии коронавируса празднования дня рождения не будет столь массовым, как в 2019 году. Напомним, в 2020 году в Бердске в честь Дня города не было народных гуляний и салюта. Как отметила в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, будет ли точно салют, пока точно неизвестно.
Никита Высоцкий и На-На поздравят жителей Бердска с Днем города 4 сентября 2021
Все эти артисты приезжали в этом году к нам в город с гастролями.
Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила о том, что в день 305-летия Бердска горожан поздравят известные артисты. Так, видеопоздравления уже записали группа На-На, актёр Никита Высоцкий и юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Все они приезжали в наш город с гастролями. А в День города их поздравления будут транслировать по городскому телевидению.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Чем займетесь в День города?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.