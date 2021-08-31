В Матросской тишине арестанты организовали запрещенное в России движение
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В Матросской тишине арестанты организовали запрещенное в России движение

12:19:138/31/2021
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Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

В СИЗО организовали незаконное движение

В Матросской тишине правоохранители выявили запрещенное в России экстремистское движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое создали заключенные.
Ячейка была выявлена следователями и сотрудниками прокуратуры, ФСБ, МВД и ФСИН.

Возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественной организации, которая была запрещена судом») и 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

Как выяснилось, в прошлом году заключенные, которые имеют криминальный авторитет, создали ячейку этого движения. Они пропагандировали криминальный образ жизни и совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас в двух изоляторах в Москве проходят обыски. Участники АУЕ препятствуют работе сотрудников СИЗО, отказываются выполнять их требования и нарушают порядок содержания под стражей. Также участники доставляли в СИЗО запрещенные вещи и собирали деньги на нужды арестантов.

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