Приставы списали выплату от Путина 10 000 рублей на ребенка за погашенный кредит 15-летней давности у мамы в Искитиме

С 1 июля российские семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Задолго до старта выплат было официально объявлено, что социальные пособия, выданные для поддержки семей с детьми в период коронавируса, — неприкасаемы. Но на практике выходит все иначе. Некоторые сибиряки не увидели «школьных» выплат. Деньги автоматически были списаны банками за долги.
С таким «подарком» к 1 сентября столкнулась и искитимка Наталья Королькова. В беседе с «Курьер.Среда. Бердск» 31 августа, Наталья рассказала, что приставы списали «путинские» за кредит, который она погасила 15 лет назад.
— В 2005 году я открывала себе карту в банке. В 2007 я ее пошла и закрыла, все погасила. А вот недавно, на Госуслугах повисла задолженность, это оказался якобы долг за карту. Я позвонила в банк, так у меня ещё и платы за дополнительные сборы оказались. Списалось с карты все, что было — Около 1,5 рублей. Конечно, Хорошо, что не все. Хорошо, что я что-то хоть купить успела детям, — говорит искитимка.
Конечно, говорит женщина, она обратилась к судебным приставам, а потом и в Мировой суд Новосибирска — обжаловать решение искитимского суда. Наталья недоумевает: как можно было «забрать» неприкосновенные деньги, ведь это незаконно.
— Я просто не понимаю, мне же извещения никакого не приходило, что у меня долги, что вообще суд по мне будет. Я приходила к судебным приставам, приносила документы, что я в суд обратилась с обжалованием. Почему приставы так реагируют? Просто непонятно. А 27 числа опять списались деньги с «копилки», снова списывается. Хотя долгов оказалось 7 тысяч рублей, не миллионы... Сейчас жду решение суда, чтобы наконец дособирать детей в школу.
Итак, как же так получается, что «путинские» превращаются в деньги Шрёдингера?
Пристав Службы судебных Приставов Искитима Елена Мамедова пояснила «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа, в каких случаях деньги могут списаться.
— Вопрос, конечно к банку в первую очередь. Они могут списывать деньги самостоятельно. Инциденты бывают и в том числе по вине самих получателей, которые при оформлении указывают один банковский счет, а затем для удобства переводят средства на другой, в результате чего деньги «обезличиваются», — пояснила представитель Службы судебных Приставов.
Елена Мамедова уточнила, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно, все они индивидуальны. У скольких сибиряков «путинская выплата» лишь промелькнула перед глазами, можно только догадываться.