Непривитых учителей допустят к работе. Но министр Новосибирской области считает это неправильным
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Непривитых учителей допустят к работе. Но министр Новосибирской области считает это неправильным

1:10:018/31/2021Фото: pixabay
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Он поставил задачу спрашивать у всех — педагогов, студентов наличие вакцины.

Педагогов без прививок допустят к работе

Накануне министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук дал интервью изданию НГС в прямом эфире в Инстаграм. В нем он рассказал, что ждет регион в новом учебном году.

— Комиссии, которые у нас закончили примерно неделю назад свою работу, приняли все школы города. При этом понятно, что в некоторых школах еще идут работы. Деньги, к сожалению, на ремонт кровель и прочего были выделены позже, в июле. Поэтому часть работ пойдет на сентябрь, но это будут качественные работы. Таких объектов у нас около 100 в области, — рассказал Сергей Федорчук.

Что касается линеек, то минобр дал рекомендации школам проводить их на открытом воздухе.

— Воздействовать на решения школ об отмене линеек мы не можем. Но мы рекомендовали всем при хорошей погоде с соблюдением всех норм проводить на открытом воздухе, вот там родители как раз могут принять участие. Надеюсь, директора нас услышали. Если же будет дождливая погода, то все разойдутся по классам.

Также Федорчук рассказал, что в этом году также как и в прошлом, за каждым классом будет сохраняться свой отдельный кабинет.

— Кабинетная система в этом году сохранится, как и в прошлом году. Мера придумана не мной, а функционирует по всей стране, — замечает министр. — Санитарные врачи считают, что такая мера помогает. То, что дети общаются за пределами школы, но извините меня, мы все общаемся. Кабинетная система позволяет сократить число контактов.

В интервью была затронута и тема дополнительных ограничений из-за ковида. Министр отметил, что о таких пока нет информации.

- Единственное, могу точно сказать, если пойдет четвертая волна и ситуация будет ухудшаться, то меры будут предприниматься, вплоть до дистанта. Но это всё гипотетически, надеемся, таких мер всё же не будет. Хочу еще обратиться ко всем: нужно прививаться, нужно сделать шаг к безопасности. Во-вторых, необходимо ношение масок, соблюдение гигиенических требований. Ну это правда помогает, это нужно. На мой взгляд, это нормально, когда мы, живя в такой ситуации, пытаемся себя обезопасить. Это факт, что большинство привитых людей переносят ковид легче.

Что касается педагогов, которые не сделали прививки от коронавируса, министр образования отметил, что по его мнению, допускать таких к работе неправильно.

- Их допустят, но я считаю, что это неправильно. Я поставил задачу, спрашивать у всех — педагогов, студентов — наличие вакцины. Я считаю, что в этом направлении надо работать. Но сообщения о том, что студентов не заселяют в общежития из-за отсутствия прививки — это фейк. На мой взгляд, было бы правильно развернуть работу во всех вузах и школах, напоминать о необходимости прививки. Но у нас не самая худшая ситуация: 60% уже привиты однократно, менее 50 или даже 40% — двукратно. Это немало.

В некоторых школах часть учебных дней будет проходить в онлайн-формате.

— У нас есть школы, давайте я откровенно скажу, переполненные. Там сложно развести потоки учеников. Для того чтобы развести эти потоки, нам приходится часть детей переводить в онлайн-формат. Никаких противоречий тут нет. Я говорил, что в этом году мы будем идти по лекалам прошлого.

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