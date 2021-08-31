Три человека погибли в жутком ДТП с цементовозом. Подробности трагедии

Жуткое ДТП произошло накануне на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань . Там столкнулись легковушка и цементовоз. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП погибли три человека.
- В результате ДТП трое пассажиров Toyota погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что иномарка вылетела на встречку, где и столкнулась с цементовозом. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.