Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло под Искитимом
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Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло под Искитимом

4:38:298/31/2021Фото: Геофизическая служба
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Местные жители почувствовали сильные толчки.

Толчки были возле Искитима

Сегодня ночью, 31 августа, в Новосибирской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от города Искитима. Как сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, толчки в Искитимском районе были магнитудой 4,2 балла.

Эпицентр находился возле села Усть-Чём, примерно в 23 км к востоку от Искитима и в 44 км к юго-востоку от границы Новосибирска. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.

Отметим, что жители Искитима почувствовали толчки. Об этом они рассказали в соцсетях и сообщили, что сильно тряслась мебель.

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