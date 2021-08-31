Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло под Искитимом

Сегодня ночью, 31 августа, в Новосибирской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от города Искитима. Как сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, толчки в Искитимском районе были магнитудой 4,2 балла.
Эпицентр находился возле села Усть-Чём, примерно в 23 км к востоку от Искитима и в 44 км к юго-востоку от границы Новосибирска. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.
Отметим, что жители Искитима почувствовали толчки. Об этом они рассказали в соцсетях и сообщили, что сильно тряслась мебель.