Бесплатная продленка для школьников: Кто имеет право на нее в школах Новосибирской области

Накануне 1 сентября родителей волнуют насущные вопросы - накормят ли ребенка в школе, оставят ли его на продленку и как мамам и папам справится с новыми обязанностями, которые накладываются на их детей после лета.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук накануне Дня знаний рассказал о том, как в школах региона будет организована работа групп продленного дня. Также он пояснил, должна ли продленка быть бесплатной.
— Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организовывает продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить. Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться, - сообщил глава Министерства образования во время прямого эфира в Instagram НГС.
Также Федорчук пояснил, что школы не могут требовать от родителей единой формы, купленной у одного производителя, и могут ли девочки не надевать юбки.