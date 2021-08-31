Бесплатная продленка для школьников: Кто имеет право на нее в школах Новосибирской области
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Бесплатная продленка для школьников: Кто имеет право на нее в школах Новосибирской области

6:55:268/31/2021Фото: PIXNIO
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По словам министра образования Сергея Федорчука, во многих школах региона нет возможности организовать группу продленного дня .

После школы не всех детей отправят домой, некоторых могут оставить на продленке

Накануне 1 сентября родителей волнуют насущные вопросы - накормят ли ребенка в школе, оставят ли его на продленку и как мамам и папам справится с новыми обязанностями, которые накладываются на их детей после лета.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук накануне Дня знаний рассказал о том, как в школах региона будет организована работа групп продленного дня. Также он пояснил, должна ли продленка быть бесплатной.

— Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организовывает продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить. Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться, - сообщил глава Министерства образования во время прямого эфира в Instagram НГС.

Также Федорчук пояснил, что школы не могут требовать от родителей единой формы, купленной у одного производителя, и могут ли девочки не надевать юбки.

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