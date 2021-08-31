Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств

За организацию двух убийств в 1994 году понесет наказание бизнесмен Анатолий Быков. Присяжные признали его виновным. Кирилл Войтенко и Александр Наумов были убиты 27 лет назад, дело об их смерти рассматривается в красноярском суде.
- Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения, - сообщили в пресс-службе суда для ТАСС.
В прокуратуре Красноярского края сообщили, что 2 сентября состоится заседание суда, на котором будут квалифицированы действия подсудимого и решат вопрос по мере его наказания.
Четыре присяжных из шести признали подозреваемого виновным в преступлении, и считают, что снисхождения он не заслуживает.
Подсудимому предоставят возможность высказаться в последнем слове, после чего суд удалится для принятия решения. Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал, что после получения приговора, он будет обжалован.
С мая 2020 года Анатолий Быков находится под арестом, его обвинили в организации убийств Войтенко и Наумова, которые произошли в 1994 году. После ему предъявили обвинение в еще одном убийстве бизнесмена в 2005 году.
Анатолия Быкова, кроме того, подозревают в руководстве преступной группой и уклонении от уплаты налогов.