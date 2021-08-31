Пастила из сливы – рецепт

Сливу любят очень многие люди, поскольку она обладает собственным удивительным ароматом и вкусом, который не повторяет ни одна другая ягода. К сожалению, сохранить сливу надолго в свежем виде нельзя, потому хозяйки из неё готовят варенье, джемы, закручивают компоты. Но и это не все.
Однако мало кто знает, что можно приготовить вкусную пастилу, которая замечательно хранится на протяжении холодного времени года и способна заменить магазинные сладости. К тому же, в её натуральности вы не будете сомневаться и вреда для вашего организма это лакомство точно не принесёт.
Для приготовления пастилы можно брать совершенно любую сливу, как перезрелую так и недозрелую. Количество сахара в изделии также можно регулировать по собственному вкусу, можно даже готовить её совсем без сахара, если этот сладкий продукт запрещён вам по состоянию здоровья. Ароматные специи также можно добавлять по собственному вкусу, на качестве готового продукта они совершенно никак не скажутся.
По классическому рецепту для приготовления пастилы потребуется 1 кг сливы и 100 г сахара. Сливы необходимо очистить от косточки, добавляем в неё сахар и закрываем крышкой, помещая её на плиту. Если вы решили готовить пастилу без сахара, то можно часть слив перемолоть блендером, чтобы сок не позволил пригорать ягодам.
Вам необходимо проварить сливы на протяжении 15 минут, чтобы они превратились в пюре. Кожица останется целой, её нужно будет разбить блендером. После того, как вы превратили пюре в однородную массу, его нужно проварить еще около 15 минут. Чем больше влаги выпарится из сливового пюре, я тем быстрее высохнет ваше пастила. Главное, не забывать помешивать, чтобы масса не пригорала.
На обычный противень выстилаем пергаментную бумагу , которая должна быть очень хорошего качества. Смажьте её растительным маслом и разлейте готовое пюре слоем не более 7 мм, иначе пастила будет очень долго просыхать. После этого противень со сливовым пюре помещаем в духовку на самую минимальную температуру и оставляем её с приоткрытой дверцей. В духовке для прослушивания одного листа пастилы требуется около 5 часов. Пастила должна стать упругой и хорошо отходить от пергаментной бумаги. Она будет похожа на тонкую резину. Её можно нарезать на отдельные части, после чего их сворачивают рулонами и хранят в сухих банках в холодильнике.