В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон

В Кремле не могут оказывать влияние на отношения США и Украины, однако за ходом ведения переговоров в Вашингтоне Москва следит. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, — добавил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Владимир Зеленский прибыл в США, где у него должна состояться встреча с американским президентом. Диалог двух глав государств намечен на 1 сентября.
Одной из тем, ради которой украинский президент прибыл в Вашингтон — урегулирование конфликта в Донбассе. Также будет подниматься вопрос по «Северному потоку-2». После встречи с Джо Байденом Зеленский намерен посетить Калифорнию, где встретится бизнесменами.
Ранее сообщали, что условием для встречи с главой США будет принятие Зеленским ультиматума, который ему передала Ангела Меркель после встречи с российским и американским президентами.