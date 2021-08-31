В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон
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В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон

9:18:488/31/2021Фото: @zelenskiy_official/Instagram
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за ходом визита украинского президента в США. Но повлиять не могут.

Владимир Зеленский с супругой прибыли в Вашингтон

В Кремле не могут оказывать влияние на отношения США и Украины, однако за ходом ведения переговоров в Вашингтоне Москва следит. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, — добавил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него должна состояться встреча с американским президентом. Диалог двух глав государств намечен на 1 сентября.

Одной из тем, ради которой украинский президент прибыл в Вашингтон — урегулирование конфликта в Донбассе. Также будет подниматься вопрос по «Северному потоку-2». После встречи с Джо Байденом Зеленский намерен посетить Калифорнию, где встретится бизнесменами.

Ранее сообщали, что условием для встречи с главой США будет принятие Зеленским ультиматума, который ему передала Ангела Меркель после встречи с российским и американским президентами.

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