Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве

В Новосибирске арестовали регионального директора «Мираторга» за вымогательство. Коррупцию в компании выявила служба собственной безопасности, стало известно 31 августа.
— Совместно с управлением по экономической безопасности МВД по Новосибирской области наша служба безопасности провела проверку. На данный момент известно, что руководитель филиала вымогал взятку с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. В обмен подозреваемый предлагал директорам этих фирм передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».
Проверку проводили совместно с управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции управления МВД по Новосибирску.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста. Пока он отправился в СИЗО на два месяца.