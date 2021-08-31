Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
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Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве

8:20:498/31/2021
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По версии следствия, он требовал "откат" в размере 3% месячного оборота предприятия. Служба собственной безопасности вычислили коррупционера.

Служба безопасности компании выявила коррупцию среди сотрудников

В Новосибирске арестовали регионального директора «Мираторга» за вымогательство. Коррупцию в компании выявила служба собственной безопасности, стало известно 31 августа.

— Совместно с управлением по экономической безопасности МВД по Новосибирской области наша служба безопасности провела проверку. На данный момент известно, что руководитель филиала вымогал взятку с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. В обмен подозреваемый предлагал директорам этих фирм передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве вознаграждения, — сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».

Проверку проводили совместно с управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции управления МВД по Новосибирску.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста. Пока он отправился в СИЗО на два месяца.

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