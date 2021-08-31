Последний американский солдат покинули Афганистан: 20 лет спустя
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Последний американский солдат покинули Афганистан: 20 лет спустя

10:13:558/31/2021Фото: Dennis Hoffman / U.S. Air Force / ZUMA
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Срок до 31 августа был оговорен заранее, талибы предупредили, что промедление будут расценивать, как оккупацию.

Американские военные покидают Афганистан

31 августа был объявлен срок для вывода иностранцев из Афганистана — "красная черта", после которой талибы не отвечали за свои действия.

Войска США находились на территории Афганистана почти 20 лет. 30 августа из Кабула вылетел последний самолет с американскими военными. Эвакуация более 122 тысяч человек силами США завершена, известно, что среди них 5,4 тысячи человек — граждане Соединенных Штатов.

- Миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, окончена. Мы заплатили жизнями 2461 американца, более 20 тысяч были ранены. Сейчас все наши военные покинули страну. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью, — сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Аэропорт Кабула после вылета последнего американского самолета перестал функционировать, теперь он должен перейти в руки талибов. Боевики дали обещание, что после того, как откроется гражданская часть аэропорта, местные жители смогут совершать перелеты, а у кого есть документы — смогут летать за границу.

После 15 августа в стране к власти пришли боевики террористического движения «Талибан»(запрещено в России). Эвакуация иностранных граждан из страны сопровождалась коллапсом в аэропорту Кабула — местные жители, которые были хоть каким-то образом связаны с американскими военными, боялись расправы и спешили улететь хоть каким-то способом.

Во время последних дней вылета из страны, в аэропорту стали совершаться теракты, во время которых гибли как местные жители, так и иностранцы. Ранее сообщалось при взрывах погибли 170 человек, в том числе 18 военнослужащих США.

После того, как стало известно о смерти нескольких американских военных, силы США провели последний удар, в ходе которого был взорван жилой дом и погибли 10 мирных человек, включая семерых детей.

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