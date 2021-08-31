Российское правительство ушло в Telegram
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Российское правительство ушло в Telegram

8:56:178/31/2021Фото: Википедии
0

Как считают в кабмине, из официального канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе министров, премьера и его замов.

Правительство запустило официальный Telegram-канал

Правительство России решило запустить официальный Telegram-канал, чтобы те, кто предпочитает получать информацию из социальных сетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате. Об этом сообщили 31 августа на сайте кабмина.

В Telegram-канале «Правительство России» будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьерах.

-В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров, - объяснил новшество пресс-секретарь главы кабинета министров Борис Беляков.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
правительствосоцсетиканалTelegramБорис Беляков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Откуда черпаете информацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Российское правительство ушло в Telegram
8:56:17 8/31/2021
Российское правительство ушло в Telegram
БердскПокупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
8:39:35 8/31/2021
Покупку дорогой школьной формы нарушением закона назвал глава минобра Новосибирской области
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
8:20:49 8/31/2021
Директора новосибирского "Мираторга" арестовали по обвинению в вымогательстве
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
8:15:39 8/31/2021
С первым днем осени самые красивые и нежные открытки для каждого: Отправь друзьям по whatsapp
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
8:15:27 8/31/2021
Небесной красоты открытки и поздравления в день Донской иконы Богоматери 1 сентября для поздравления близких и родных
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
8:10:03 8/31/2021
Бизнесмена Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств
БердскВодитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
7:46:10 8/31/2021
Водитель Audi погиб в массовом ДТП под Бердском: Новые подробности страшной аварии на трассе Р-256
Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет
7:32:52 8/31/2021
Иск на Джигана за хамство в соцсетях подаст Национальный родительский комитет
Лунный календарь здоровья на сентябрь 2021 года: Когда стоит быть осторожней и в какие дни сходить к врачу?
7:20:50 8/31/2021
Лунный календарь здоровья на сентябрь 2021 года: Когда стоит быть осторожней и в какие дни сходить к врачу?
БердскПодробности массового ДТП под Бердском: Двигатель Audi отлетел на дорогу при лобовом ударе с Kia. Смотрите видео
7:13:41 8/31/2021
Подробности массового ДТП под Бердском: Двигатель Audi отлетел на дорогу при лобовом ударе с Kia. Смотрите видео