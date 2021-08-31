Российское правительство ушло в Telegram

Правительство России решило запустить официальный Telegram-канал, чтобы те, кто предпочитает получать информацию из социальных сетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате. Об этом сообщили 31 августа на сайте кабмина.
В Telegram-канале «Правительство России» будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьерах.
-В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров, - объяснил новшество пресс-секретарь главы кабинета министров Борис Беляков.