Больных раком детей будут лечить в детских больницах до 21 года

В правительства РФ приняты изменения в законодательстве, благодаря которым лечение несовершеннолетних, больных раком, будет проводиться дольше и с меньшими бумажными проблемами.
- Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов. Такие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверждены постановлением правительства, - сообщили 31 августа на сайте кабмина.
Лечение несовершеннолетних онкобольных пациентов после достижения ими 18 лет переводилось во взрослое учреждение, теперь это правило изменено.
Отмена лечения в детских онкологических клиниках в день наступления совершеннолетия независимо от состояния, этапа терапии и специфики самого заболевания занимало немало времени и вызывало перерыв в лечении, что создавало угрозу для здоровья пациента.
- Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю «Онкология», смогут продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год, - рассказали в правительстве РФ.
Уточняется, что текст документа будет опубликован позже.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердской ЦГБ до конца 2021 года откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. Ремонт в хирургическом корпусе обойдется в 36 млн рублей.