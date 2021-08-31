Больных раком детей будут лечить в детских больницах до 21 года
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Больных раком детей будут лечить в детских больницах до 21 года

10:45:468/31/2021Фото: Flickr
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Перерыв в лечении онкобольных по достижении совершеннолетия связан со сменой клиники, что связано с риском для здоровья пациента.

веритас
При подтверждении диагноза злокачественного или доброкачественного новообразования ведение пациента осуществляет хирургу-онколог

В правительства РФ приняты изменения в законодательстве, благодаря которым лечение несовершеннолетних, больных раком, будет проводиться дольше и с меньшими бумажными проблемами.

- Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов. Такие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверждены постановлением правительства, - сообщили 31 августа на сайте кабмина.

Лечение несовершеннолетних онкобольных пациентов после достижения ими 18 лет переводилось во взрослое учреждение, теперь это правило изменено.

Отмена лечения в детских онкологических клиниках в день наступления совершеннолетия независимо от состояния, этапа терапии и специфики самого заболевания занимало немало времени и вызывало перерыв в лечении, что создавало угрозу для здоровья пациента.

- Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю «Онкология», смогут продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год, - рассказали в правительстве РФ.

Уточняется, что текст документа будет опубликован позже.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердской ЦГБ до конца 2021 года откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. Ремонт в хирургическом корпусе обойдется в 36 млн рублей.

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