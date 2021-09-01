1 сентября – день Донской чудотворной иконы Божией Матери: чудеса святыни и мощная молитва
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1 сентября – день Донской чудотворной иконы Божией Матери: чудеса святыни и мощная молитва

9:40:489/1/2021Фото: i.ytimg.com
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В благодарность Богородице, в 1592 году на месте, где икона находилась среди солдат на Дону, царь Федор Иоаннович основал Донской монастырь.

Икона Божией Матери была написана известным русским иконописцем Феофаном Греком

1 сентября верующие в храмах празднуют день почитания Донской иконы Богородицы. По некоторым данным считается, что она была написана самим Феофаном Греком. А название "Донская" получила в честь нескольких побед над татарами, одержать которые русским воинам помог именно этот образ. В день сражения Дмитрия Иоанновича Донского с Мамаем ее установили на деревянной палке, как знамя, и во время всех военных действий она оставалась с солдатами.

Во время Куликовской битвы данный образ Богородицы пронесли среди отряда воинов для их ободрения и помощи. После одержания победы святой образ перевезли в Москву. Первое время Богородичный Лик хранили в Успенском соборе,  затем была перемещена в Благовещенский собор.

В благодарность Богородице, в 1592 году на месте, где икона находилась среди солдат на Дону, царь Федор Иоаннович основал Донской монастырь.

Помимо помощи во время побед над врагами. Икона явила множество чудес исцелений при страшных ранениях и увечьях, а поскольку саму Богородицу очень почитают в России, то к ней идут с самыми разными просьбами - на все искренние молитвы Божия Матерь всегда и всем отвечает. Ее просят о наставлении на путь истинный, просят о детях, о семье, о сохранении мира и устранении конфликтов.

Самая известная молитва иконе:


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