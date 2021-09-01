Когда День йоги в России? Дата и традиции праздника
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Когда День йоги в России? Дата и традиции праздника

7:20:169/1/2021Фото: pixabay,com
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Интерес к индийской культуре вернулся в середине шестидесятых годов, когда Советский Союз поддерживал дружественные отношения с Индией.

йога
Впервые День йоги в России отметили в 2011 году

Наступает сентябрь, а вместе с ним череда интересных праздников. В число которых входит российский День йоги, который отмечается 13 сентября.

Несмотря на распространенное мнение, что йога - это новое увлечение в нашей стране, индийская практика медитации привлекала предков с 19 века.

Йогу начали практиковать в Российской Империи, а затем и в советской культуре. Так с конца 19 века и вплоть до 1920-х годов, индийская философия была популярна среди интеллектуальных кругов страны.

Снова интерес к индийской культуре вернулся в середине шестидесятых. Когда Советский Союз поддерживал дружественные отношения с Индией, в рамках культурного обмена в страну выезжали тысячи советских специалистов.

Порой сроки командировок были очень длительными. Из-за чего инженерам и рабочим приходилось брать с собой жен и детей. А поскольку детям нельзя было пропускать учебу, то вместе с ними туда приглашали учителей. В самой Индии интерес к русской культуре возрастал, и советские преподаватели учили индийских ребят русскому языку прямо у них на родине.

Таким образом, мы перенимали индийскую культуру, вместе с их учением и практиками, а жители Индии, в свою очередь, активно интересовались русской культурой.

Впервые День йоги в России отметили в 2011 году по инициативе проектов Yoga Journal и Хануман.ру и при поддержке российских студий, центров и индивидуальных преподавателей йоги из многих городов России. Поскольку это не официальный праздник, то его отмечают не так ярко, как хотелось.

При этом, люди интересующиеся всегда знают о мероприятиях, которые устраивают клубы йоги.

На праздник йоги принимают участие как новички, так и давно практикующие йогу. Для начинающих это хороший повод больше узнать об йоге, посетив бесплатные занятия в разных студиях в этот день, и выбрать себе место и преподавателя, который понравится. А те, кто занимается йогой не первый день, могут попрактиковать новое направление.

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