Магнитная буря 1 сентября 2021 года: геоудар перерастет в космический шторм

Наступает осенняя пора, дети идут в школу, а метеопаты смотрят за своим здоровьем. Потому что солнечная активность не дремлет, и, по прогнозам, 1 сентября ее активность весь день будет средней. А в полночь в Новосибирске резко повысится.
Таким образом, 1 сентября ожидается умеренная геомагнитная буря, которая перерастет 2 сентября в сильный космический шторм. Его активность начнется в 21.00 по Москве и продолжится вплоть до 4 сентября, не давая передышки метеочувствительным.
Пока буря не сильно бушует, у людей есть время, чтобы подготовиться и предотвратить серьезные удары космической погоды.
Для этого посмотрим, что советуют наши читатели, у которых уже есть опыт столкновения с бурей.
Наталья
В такие дни надо уменьшить физические нагрузки и не бывать на открытом солнце.
Евгений
Пейте больше воды, успокаивайте себя разными сборами успокоительными - и все пройдет!
Анна
Это все нервы. Чтобы они не шалили в бурю, надо постараться на свежем воздухе гулять, исключить весь стресс.
Полина
Я в бурю стараюсь отдыхать и давление проверяю. Чуть что не так, стараюсь его снизить, а то скачет сильно.
Вероника
Я читала, что в этот период надо исключить алкоголь и курение из жизни - намного легче становится, а с ними удар по здоровью в бурю - в пять раз увеличивается.