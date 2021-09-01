Магнитная буря 1 сентября 2021 года: геоудар перерастет в космический шторм
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Магнитная буря 1 сентября 2021 года: геоудар перерастет в космический шторм

5:45:599/1/2021Фото: pixabay.com
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1 сентября ожидается умеренная геомагнитная буря, которая перерастет 2 сентября в сильный космический шторм.

Пока буря не сильно бушует, у людей есть время, чтобы подготовиться

Наступает осенняя пора, дети идут в школу, а метеопаты смотрят за своим здоровьем. Потому что солнечная активность не дремлет, и, по прогнозам, 1 сентября ее активность весь день будет средней. А в полночь в Новосибирске резко повысится.

Таким образом, 1 сентября ожидается умеренная геомагнитная буря, которая перерастет 2 сентября в сильный космический шторм. Его активность начнется в 21.00 по Москве и продолжится вплоть до 4 сентября, не давая передышки метеочувствительным.

Пока буря не сильно бушует, у людей есть время, чтобы подготовиться и предотвратить серьезные удары космической погоды.

Для этого посмотрим, что советуют наши читатели, у которых уже есть опыт столкновения с бурей.

Наталья

В такие дни надо уменьшить физические нагрузки и не бывать на открытом солнце.

Евгений

Пейте больше воды, успокаивайте себя разными сборами успокоительными - и все пройдет!

Анна

Это все нервы. Чтобы они не шалили в бурю, надо постараться на свежем воздухе гулять, исключить весь стресс.

Полина

Я в бурю стараюсь отдыхать и давление проверяю. Чуть что не так, стараюсь его снизить, а то скачет сильно.

Вероника

Я читала, что в этот период надо исключить алкоголь и курение из жизни - намного легче становится, а с ними удар по здоровью в бурю - в пять раз увеличивается.

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