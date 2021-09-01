Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
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Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?

6:20:219/1/2021Фото: pixabay.com
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В полях и огородах собирали морковь и свеклу. На сборке работали в основном девушки и женщины, и в народе говорили, что Самойлов день девок неволит.

В лесах в изобилии появлялись грибы, их было принято собирать всей семьей

Самойлов день или день Пророка Самуила отметят 2 сентября по народно-христианскому календарю.

2 сентября православные вспоминают житие святого, который жил в 12 до н.э. Впервые к нему пришло знамение в юном возрасте. Оно гласило, что он будет Израильским судьей после того, как падет от грехов дом судьи Илия. Когда пророчество сбылось, Илий скончался от горя, а Самуил стал судьей.

В народе этот день называется Самойлиным и считается днем почитания мужчин и родителей.

В этот день крестьяне молятся о хорошей погоде для хорошего урожая. Ведь впереди долгая осень с переменчивым настроением.

В лесах в изобилии появлялись грибы, их было принято собирать всей семьей. В отличие от летних грибочков, сентябрьские были крепче. Их мариновали, сушили и жарили. В сентябре картошка с грибами — любимое блюдо на столе.

На пророка Самуила принято было почитать мужчин и отцов семей. Утром дочери приносили своему отцу свежую сорочку, вышитую своими руками. Жены наготавливали разных угощений и накрывали богатый стол. Считалось, настроение главы семейства в этот день напрямую влияет на состояние дел в доме.

В полях и огородах собирали морковь и свеклу. На сборке работали в основном девушки и женщины, и в народе говорили, что Самойлов день девок неволит.

Также в праздник обязательно следили за приметами, предсказывая по ним погоду.

Журавли высоко и неспешно взлетают – будет теплая осень.

Большой урожай рябины – осенью будет много дождей.

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