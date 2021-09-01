Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?

Самойлов день или день Пророка Самуила отметят 2 сентября по народно-христианскому календарю.
2 сентября православные вспоминают житие святого, который жил в 12 до н.э. Впервые к нему пришло знамение в юном возрасте. Оно гласило, что он будет Израильским судьей после того, как падет от грехов дом судьи Илия. Когда пророчество сбылось, Илий скончался от горя, а Самуил стал судьей.
В народе этот день называется Самойлиным и считается днем почитания мужчин и родителей.
В этот день крестьяне молятся о хорошей погоде для хорошего урожая. Ведь впереди долгая осень с переменчивым настроением.
В лесах в изобилии появлялись грибы, их было принято собирать всей семьей. В отличие от летних грибочков, сентябрьские были крепче. Их мариновали, сушили и жарили. В сентябре картошка с грибами — любимое блюдо на столе.
На пророка Самуила принято было почитать мужчин и отцов семей. Утром дочери приносили своему отцу свежую сорочку, вышитую своими руками. Жены наготавливали разных угощений и накрывали богатый стол. Считалось, настроение главы семейства в этот день напрямую влияет на состояние дел в доме.
В полях и огородах собирали морковь и свеклу. На сборке работали в основном девушки и женщины, и в народе говорили, что Самойлов день девок неволит.
Также в праздник обязательно следили за приметами, предсказывая по ним погоду.
Журавли высоко и неспешно взлетают – будет теплая осень.
Большой урожай рябины – осенью будет много дождей.