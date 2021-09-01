С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных

И в декабрьскую стужу
И в июльский зной,
Несет достойно службу
Патрульный постовой.
Покой вечерних улиц,
Дворов безлюдных сон
И жизнь обычных граждан
Хранить поставлен он.
Так пусть же хоть сегодня
Притихнет город весь,
Пока свой праздник славный
Отметит ППС.
Патрульно-постовая служба,
Бойцы полиции родной.
Вы день и ночь, в жару и стужу
На страже, даже в выходной.
Вы не мечтаете о сладкой
Спокойной жизни без тревог.
Всегда следите за порядком
На улице и вдоль дорог.
Мы поздравляем сильных, смелых
И делу преданных людей.
Дежурство быстро чтоб летело,
Без происшествий был ваш день.
И пусть преступность будет низкой,
Чтоб детям было где гулять.
Еще желаем вашим близким
Спокойней вас с дежурства ждать.
С Днем ППС, трехкратное утра,
Ты воплощенье мужества и силы,
Желаю мира и добра,
Чтоб беды в дом не заходили.
Еще, конечно здравия тебе,
Добра, удачи и по службе продвиженья,
Достатка дому твоему,
Терпенья, легкости и настроенья!
Источник: pozdravok.ru