С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных

7:15:549/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

2 сентября –День образования подразделений патрульно-постовой службы.

День патрульно-постовой службы полиции

И в декабрьскую стужу
И в июльский зной,
Несет достойно службу
Патрульный постовой.

Покой вечерних улиц,
Дворов безлюдных сон
И жизнь обычных граждан
Хранить поставлен он.

Так пусть же хоть сегодня
Притихнет город весь,
Пока свой праздник славный
Отметит ППС.

День патрульно-постовой службы полиции

Патрульно-постовая служба,
Бойцы полиции родной.
Вы день и ночь, в жару и стужу
На страже, даже в выходной.

Вы не мечтаете о сладкой
Спокойной жизни без тревог.
Всегда следите за порядком
На улице и вдоль дорог.

Мы поздравляем сильных, смелых
И делу преданных людей.
Дежурство быстро чтоб летело,
Без происшествий был ваш день.

И пусть преступность будет низкой,
Чтоб детям было где гулять.
Еще желаем вашим близким
Спокойней вас с дежурства ждать.

День патрульно-постовой службы полиции

С Днем ППС, трехкратное утра,
Ты воплощенье мужества и силы,
Желаю мира и добра,
Чтоб беды в дом не заходили.

Еще, конечно здравия тебе,
Добра, удачи и по службе продвиженья,
Достатка дому твоему,
Терпенья, легкости и настроенья!

Источник: pozdravok.ru

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Китай выбрал новую жертву для репрессий
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Реакция Соловьева на очередной выпад Бузовой
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень патрульно-постовой службы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных
7:15:54 9/1/2021
С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных
Школьник поправил ошибку Путина по истории
7:06:50 9/1/2021
Школьник поправил ошибку Путина по истории
Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
6:41:22 9/1/2021
Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
6:20:21 9/1/2021
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
6:19:10 9/1/2021
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
6:15:16 9/1/2021
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал
5:56:22 9/1/2021
Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал
Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября
5:53:03 9/1/2021
Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября
Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
5:44:55 9/1/2021
Пенсионеры России, проверяйте счета и 10 000 рублей от Путина 2 сентября 2021
БердскТребуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск
5:44:26 9/1/2021
Требуются сотрудники на постоянную и временную работу на производство, Бердск