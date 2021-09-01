Какова цель брака? 3 важнейших элемента современного брака

Все больше и больше людей спрашивают себя: «Какова цель брака? Нужен ли нам брак или даже хотим ли мы его больше ? Что нужно, чтобы иметь настоящую дружбу?»
Чтобы получить ответ, важно взглянуть на историю брака и понять его цель и относительную привлекательность, пишет yourtango.com.
Итак, какова цель брака?Dictionary.com определяет «брак» как «межличностный союз, установленный в различных частях мира с целью формирования семейных уз, признанных юридически, религиозно или социально, предоставляющих участвующим партнерам взаимные супружеские права и обязанности, включая, например, противоположные - половой брак, многоженство и брак по договоренности ".
В Соединенных Штатах браки обычно бывают законными, религиозными и / или социальными между парами противоположного пола или одного пола. И все хотят одного и того же.
Похоже, что цель брака с годами изменилась, и сегодня основными элементами являются:
1. Эмоциональное партнерство и связь.
2. Самореализация и рост.
3. Выражение любви и сексуальности.
Каждый хочет любви, секса и прочного фундамента для создания семьи.
Как брачный терапевт, я иногда встречаю пары, которые не хотят детей, но все же считают друг друга семьей (наряду с различными собаками и кошками).
И, конечно же, есть пары, практикующие полиамурные или открытые браки , где секс не является моногамным.
История брака
Примерно до 1850 года мы жили в эпоху «институционального брака». Союз был основан на необходимости помогать друг другу в производстве продуктов питания, укрытия и защиты. Это было его целью.
Затем, примерно между 1850 и 1965 годами, из-за перехода от сельской к городской жизни, американские браки больше фокусировались на интимных потребностях, таких как любовь, быть любимым и активная сексуальная жизнь.
Социологи называют ту эпоху «товарищеским браком».
Почему люди женятся?Сегодня большинство людей сосредоточено на «самовыраженном браке». Они все чаще обращаются к браку для самопознания, самооценки и личностного роста.
И хотя эти потребности более высокого уровня удовлетворяются, они приносят большее счастье. Для этого требуется больше времени, энергии и усилий.
К сожалению, среднестатистические американцы меньше вкладывают в свои интимные отношения в ущерб этим отношениям.
Они находятся в стрессе, перегружены работой и испытывают финансовые затруднения. И действительно, люди с более низким социально-экономическим уровнем разводятся на 30 процентов чаще, чем их более состоятельные коллеги.
Пока социально-экономические обстоятельства или индивидуальный выбор подрывают вложение времени и энергии в наши отношения, наши браки, скорее всего, не оправдают ожиданий нашей эпохи.
Результаты исследования показывают, что средний американский брак слабее, чем средний брак в прошлом, как с точки зрения удовлетворенности, так и с точки зрения уровня разводов.
Но лучшие браки сегодня намного крепче с точки зрения удовлетворения и личного благополучия, чем браки раньше.
Что делает брак крепким?Исследователи полагают, что сегодня американцы возвысили свои ожидания от брака и, по сути, могут достичь беспрецедентно высокого уровня качества брака, если будут вкладывать много времени и энергии в свое партнерство.
Таким образом, брак в Америке стал принципом «все или ничего».
Супружеская пара может по возможности уделять больше времени и энергии своему браку. В противном случае им может быть разумно скорректировать свои ожидания и развить нежную связь, не пытаясь способствовать самореализации друг друга.
Психотерапевты лучше понимают, как помочь парам, чем когда-либо прежде. Изучая нейробиологию, мы пришли к выводу, что люди «запрограммированы на связь».
Существует множество парадигм и техник, которые используются в терапии, чтобы помочь парам стать более счастливыми и связанными в браке.
Существуют книги, рабочие тетради, подкасты, классы, семинары и ретриты, направленные на то, чтобы помочь парам поднять уровень счастья и приверженности.
Хорошая новость заключается в том, что с помощью браки могут процветать сегодня, как никогда раньше.
Мужчины и женщины склонны хотеть и нуждаться в разных вещах в браке.В своей книге « Его нужды, ее нужды, построение брака , защищенного любовью », Уильям Ф. Харли взял интервью у большой выборки людей.
Он обнаружил, что жены наиболее счастливы в браке, когда их мужья предлагают следующее:
Привязанность: частые прикосновения несексуального характера, не требующие внимания.
Разговор: лучший способ общения женщин - это взаимный словесный диалог, который требует хорошего слушания .
Честность и открытость: делитесь своими мыслями, эмоциями и делами. Не скрывайте и не обманывайте.
Финансовая поддержка: Обеспечьте финансовую поддержку своей семьи и позаботьтесь о ней.
Семейные обязательства: активно поддерживайте и воспитывайте детей и свою жену.
Харли также обнаружил, что мужья были более довольны и более склонны оставаться в браке, если их жены позволяли им:
Сексуальное исполнение: мужчины чувствуют эмоциональную близость со своими женами, когда у них регулярная физическая близость.
Рекреационное общение: мужчины, как правило, общаются друг с другом через различные занятия - игры, отдых на природе, спорт, фильмы и т. Д.
Привлекательный супруг: жена старается не отставать - прическа, макияж, одежда и т. Д.
Домашняя поддержка: делает дом красивым и привлекательным, и она регулярно демонстрирует, что он на первом месте в ее жизни.
Восхищение: мужчинами нужно восхищаться и чувствовать, что вы в них верите .
Какие признаки здорового брака?В свете этого исследования признаки здорового брака, скорее всего, будут включать все десять потребностей, перечисленных Харли, чтобы обе стороны чувствовали себя удовлетворенными.
К другим признакам здорового брака относятся:
Уважительное, открытое, честное общение
Доверять
Уязвимость и близость
Общие ценности
Работа в команде или партнерство
Благодарность друг за друга
Юмор
Прощение
Обязательство
Многие пары выбирают менее традиционные варианты брака, а все большее число пар предпочитают вообще не вступать в брак.
Для тех, кто выбирает брак, упорный труд и преданность могут привести к более счастливой версии брака, чем когда-либо прежде.