Важное исследование показывает, что простой обмен соли может предотвратить миллионы смертей каждый год

Замена поваренной соли «заменителем соли» с пониженным содержанием натрия и добавлением калия значительно снижает частоту инсультов, сердечных приступов и смерти, согласно результатам одного из крупнейших когда-либо проводившихся исследований диетических вмешательств.
Результаты, представленные на «горячей линии» на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже 29 августа и одновременно опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии , также показали отсутствие вредных эффектов от заменителя соли, пишет medicalxpress.com .
Широко распространены высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия, и оба они связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти . Использование заменителя соли, в котором часть хлорида натрия заменяется хлоридом калия, решает сразу обе проблемы. Известно, что заменители соли снижают кровяное давление, но их влияние на сердечные заболевания, инсульт и смерть до сих пор оставалось неясным.
Ведущий исследователь, профессор Брюс Нил из Института глобального здравоохранения Джорджа, сказал, что масштаб пользы, увиденной в исследовании, мог бы предотвратить миллионы ранних смертей, если бы заменители соли получили широкое распространение.
«Почти все в мире едят больше соли, чем должны. Переход на заменитель соли - это то, что мог бы сделать каждый, если бы заменители соли были на полках супермаркетов», - сказал он.
«Еще лучше, хотя заменители соли немного дороже, чем обычная соль, они по-прежнему очень дешевы - всего несколько долларов в год, чтобы перейти на новый продукт».
«Наше исследование не только демонстрирует очевидную пользу для важных результатов для здоровья, но и снимает опасения по поводу возможных рисков. Мы не обнаружили признаков какого-либо вреда от добавления калия в заменитель соли. Конечно, пациентам с серьезным заболеванием почек не следует использовать заменители соли, но им также нужно держаться подальше от обычной соли », - добавил профессор Нил.
В исследовании заменителей соли и инсульта приняли участие 21000 взрослых с историей инсульта или плохо контролируемого артериального давления из 600 деревень в сельских районах пяти провинций Китая - Хэбэй, Ляонин, Нинся, Шаньси и Шэньси в период с апреля 2014 года по январь 2015 года.
Участникам в деревнях, где проводилось вмешательство, бесплатно предоставляли заменитель соли, достаточный для удовлетворения всех домашних потребностей в приготовлении пищи и хранении пищи - около 20 г на человека в день. Жители других деревень продолжали употреблять обычную соль.
В течение среднего периода наблюдения в течение почти пяти лет более 3000 человек перенесли инсульт. Для тех, кто использовал заменитель соли, исследователи обнаружили, что риск инсульта снизился на 14 процентов, общее количество сердечно-сосудистых событий (инсульты и сердечные приступы вместе взятые) - на 13 процентов, а преждевременная смерть - на 12 процентов.
Профессор Нил сказал, что, поскольку заменители соли относительно дешевы (около 1,62 доллара США за килограмм против 1,08 доллара США за килограмм обычной соли в Китае), они, вероятно, также будут очень рентабельными.
«В прошлом году модельное исследование, проведенное для Китая, показало, что ежегодно за счет национального потребления заменителя соли можно предотвращать около 400 000 преждевременных смертей. Наши результаты теперь подтверждают это. Если бы соль была заменена заменителем соли во всем мире, было бы несколько миллионов преждевременных смертей. предотвращаются случаи смерти каждый год », - сказал он.
«Это просто самое ценное исследование, в котором я когда-либо участвовал. Переход поваренной соли на заменитель соли - это вполне осуществимая и недорогая возможность принести огромную пользу здоровью во всем мире».
В результате исследования исследователи Института Джорджа призывают к следующим действиям:
- Производители и розничные торговцы соли по всему миру должны перейти на производство и продажу заменителей соли в больших масштабах.
- Правительствам во всем мире следует разработать политику по продвижению заменителей соли и противодействию регулярному употреблению соли.
- Потребители во всем мире должны готовить, приправлять и консервировать продукты с заменителем соли, а не с обычной солью.