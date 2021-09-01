Для детей и взрослых - бережная хирургия в клинике "Санитас"
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Для детей и взрослых - бережная хирургия в клинике "Санитас"

9:15:169/1/2021Фото: "Санитас"
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Консультативные приемы, плановые и внеплановые операции.

санитас
Многопрофильная клиника "Санитас"

Лапароскопия и артроскопия
Сосудистая хирургия
Травматология
Плановые и внеплановые операции

санитас
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