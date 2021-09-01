Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и может снизить риск сердечно-сосудистых заболевани

Ежедневное употребление около ½ стакана грецких орехов в течение двух лет незначительно снизило уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как «плохой холестерин», и уменьшило количество общих частиц ЛПНП и мелких частиц ЛПНП у здоровых пожилых людей. к новому исследованию, опубликованному сегодня в ведущем журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации .
Грецкие орехи являются богатым источником омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты), которые, как было доказано, оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет medicalxpress.com.
"Предыдущие исследования показали, что орехи в целом, и грецкие орехи в частности, связаны с более низкими показателями сердечных заболеваний и инсультов. Одна из причин заключается в том, что они снижают уровень холестерина ЛПНП, и теперь у нас есть другая причина: они улучшают качество частиц ЛПНП », - сказал соавтор исследования Эмилио Рос, доктор медицины, доктор философии, директор Липидной клиники при эндокринологии и питании Клинической больницы Барселоны в Испании. «Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Исследования показали, что маленькие плотные частицы ЛПНП чаще связаны с атеросклерозом, бляшками или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях. Наше исследование выходит за рамки уровней холестерина ЛПНП, чтобы получить полную картину всего. липопротеинов и влияние ежедневного употребления грецких орехов на их потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний".
В дополнительном исследовании исследования «Грецкие орехи и здоровое старение», большом двухлетнем рандомизированном контролируемом исследовании, посвященном изучению того, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению, исследователи оценили, оказывает ли регулярное потребление грецких орехов, независимо от диеты человека или места его проживания, положительное влияние на липопротеины.
Это исследование проводилось с мая 2012 года по май 2016 года, и в нем приняли участие 708 участников в возрасте от 63 до 79 лет (68% женщин), которые были здоровыми, самостоятельными взрослыми, проживающими в Барселоне, Испания, и Лома Линда, Калифорния.
Участники были случайным образом разделены на две группы: активное вмешательство и контрольная. Участники группы вмешательства добавили около половины стакана грецких орехов к своему обычному ежедневному рациону, в то время как участники контрольной группы воздержались от употребления грецких орехов. Через два года у участников были проверены уровни холестерина, а концентрация и размер липопротеинов были проанализированы с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Этот расширенный тест позволяет врачам более точно определять характеристики липопротеинов, которые, как известно, связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Двухлетнее исследование показало уровень удержания 90% (632 участника завершили исследование). Полный анализ липопротеинов был доступен у 628 человек.
Среди основных результатов всех участников исследования:
- Через 2 года у участников группы грецких орехов уровень холестерина ЛПНП был ниже - в среднем на 4,3 мг / дл, а общий холестерин снизился в среднем на 8,5 мг / дл.
- Ежедневное потребление грецких орехов снизило количество общих частиц ЛПНП на 4,3% и мелких частиц ЛПНП на 6,1%. Эти изменения в концентрации и составе частиц ЛПНП связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
- Холестерин липопротеинов промежуточной плотности (IDL) также снизился. Известно, что холестерин IDL является предшественником LDL и относится к плотности между липопротеинами низкой и очень низкой плотности. В последнее десятилетие холестерин ЛПНП стал важным липидным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, не зависящим от холестерина ЛПНП.
- Изменения холестерина ЛПНП среди группы грецких орехов различались по полу; у мужчин уровень холестерина ЛПНП снизился на 7,9%, а у женщин - на 2,6%.
«Хотя это не является значительным снижением холестерина ЛПНП, важно отметить, что в начале исследования все наши участники были вполне здоровы и не страдали от серьезных неинфекционных заболеваний. Однако, как и ожидалось, для пожилого населения - около 50 человек. % участников лечились как от высокого кровяного давления, так и от гиперхолестеринемии. Отчасти благодаря лечению статинами у 32% средний уровень холестерина у всех людей в нашем исследовании был нормальным », - сказал Рос. «Для людей с высоким уровнем холестерина в крови снижение холестерина ЛПНП после диеты, обогащенной орехами, может быть намного больше».
«Ежедневное употребление горсти грецких орехов - простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы . Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда они включают орехи в свой рацион», - сказала Рос. «Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не вызывали у участников набора веса».
Основным ограничением этого исследования является то, что и участники, и исследователи знали, кто ел грецкие орехи, а кто нет. Однако в исследовании действительно участвовали две очень разные группы населения с разными диетами. «Результаты были одинаковыми в обеих группах, поэтому мы можем безопасно применить результаты этого исследования к другим группам населения», - сказала Рос. Также необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить различные результаты ЛПНП у мужчин и женщин.
По данным Американской кардиологической ассоциации , грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами , такими же полезными для сердца жирами, которые содержатся в жирной рыбе. Размер порции - небольшая горсть или 1,5 унции цельных орехов или 2 столовые ложки ореховой пасты.
Соавторы: Суджата Раджарам, доктор философии; Montserrat Cofán, D.Pharm., Ph.D .; Aleix Sala-Vila, доктор фармацевтических наук, доктор философии; Элла Хаддад, RD, доктор PH; Мерсе Серра-Мир, РД; Эдвард Биток, RD, доктор PH; Ирен Рот, доктор медицинских наук, доктор философии; Tania M. Freitas-Simoes, RD; Амандип Каур, магистр здравоохранения; Синта Вальс-Педрет, магистр наук; Моника Доменек, доктор медицинских наук; Кейджи Ода, магистр здравоохранения; Долорес Корелла, доктор философии; и Joan Sabaté, MD, Dr.PH. Раскрытия авторов перечислены в рукописи.