Соловьев жестко ответил Бузовой на обвинения в абьюзе

Ольга Бузова откровенно высказала свое мнение об известном ведущем Владимире Соловьеве. По словам девушки, ей поступило приглашение принять участие в его передаче, на что она ответила, что ни за что не будет разговаривать с человеком, унижающим своих гостей, особенно если они — представительницы слабого пола.
- Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку... Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет! - отказала в общении Соловьеву Ольга Бузова.
Соловьев в свою очередь ответил в своем стиле и рекомендовал обратиться девушке к адвокату и психиатру.
- У нее болезнь Уткина – это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть, – высказался Владимир Соловьев для «СтарХит», считая правильной данную манеру общения.