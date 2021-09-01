Соловьев жестко ответил Бузовой на обвинения в абьюзе
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Соловьев жестко ответил Бузовой на обвинения в абьюзе

10:33:569/1/2021Фото: Flickr
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Шоумен посоветовал певице нанять адвоката и обратиться к психиатру.

Владимир Соловьев продолжает поиски жертв среди знаменитостей

Ольга Бузова откровенно высказала свое мнение об известном ведущем Владимире Соловьеве. По словам девушки, ей поступило приглашение принять участие в его передаче, на что она ответила, что ни за что не будет разговаривать с человеком, унижающим своих гостей, особенно если они — представительницы слабого пола.

- Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку... Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет! - отказала в общении Соловьеву Ольга Бузова.

Соловьев в свою очередь ответил в своем стиле и рекомендовал обратиться девушке к адвокату и психиатру.

- У нее болезнь Уткина – это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть, – высказался Владимир Соловьев для «СтарХит», считая правильной данную манеру общения.

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