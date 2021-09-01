Спецвыпуск "Наталья Пинус: депутат реальных дел" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 1 сентября 2021

1 сентября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Деньги от президента: 10 тысяч рублей получат пенсионеры
- Добровольна ли вакцинация: работников образования «заставят» поставить прививку?
- Диабетикам усложнили схему получения лекарств по рецепту
- 66-летний рабочий погиб в лесхозе от удара током
- Скончался в паллиативном госпитале нуждавшийся в морфине онкобольной
- Посещать музеи и театры на деньги государства сможет молодежь
- Кредит выдадут индустриальному парку: производство кормов наладит Нестле
- Мусорную свалку ближе 15 км от аэродромов размещать запрещено
- Стройка века «зашевелилась»: на крыше вокзала появились рабочие
- Расселенную двухэтажку в очередной раз пришлось тушить
- Выкупленные за 60,9 млн рублей заброшки раскрасили в яркие цвета
- За 8 млн рублей продано здание почты на Микрорайоне
- «Мы сидим на мине»: КБУ устраняет аварии, меняет трубы, проверяет теплосети
- Перекрывали трассу Р-256 ради установки необычного пешеходного моста
- Новый дорожный знак: что он значит и стоит ли его бояться водителям?
- Какие дороги отремонтируют за 18,6 млн рублей до октября
- Пятая вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрирована в России
- Когда в палатах горбольницы перестанет обваливаться штукатурка?
- Можно ли онкобольным прививаться от ковида?
- Единый колл-центр с 10 операторами открыли в ЦГБ
- Менее 20% работников предприятий вакцинировались
- Заволокло едким дымом поликлинику из-за тлеющей изоляции
- Инкубационный период ковид: сроки у разных штаммов
- Между первой и второй: какой перерыв должен быть у прививок?
- Атакуют кассы РКЦ толпы пенсионеров
- Выживают старики и семьи с детьми в заброшенной, но жилой общаге
- Автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги осенью
- Вырубят 348 тополей и кленов ради ремонта дороги на Черемушной
- В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за ДТП и ремонта
- Отремонтированные улицы проверены
- Пособия и выплаты в счет долгов списывать с карт запрещено
- Салюту в честь 305-летия города быть?!
- Взяли «серебро» на соревнованиях по стрельбе из автомата полицейские
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 13 октября 2021 года.