Спецвыпуск "Наталья Пинус: депутат реальных дел" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 1 сентября 2021
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Спецвыпуск "Наталья Пинус: депутат реальных дел" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 1 сентября 2021

9:00:409/1/2021Фото: "Курьер,Среда.Бердск"
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

"Курьер.Среда.Бердск"
1 сентября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

1 сентября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


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  6. Посещать музеи и театры на деньги государства сможет молодежь
  7. Кредит выдадут индустриальному парку: производство кормов наладит Нестле
  8. Мусорную свалку ближе 15 км от аэродромов размещать запрещено
  9. Стройка века «зашевелилась»: на крыше вокзала появились рабочие
  10. Расселенную двухэтажку в очередной раз пришлось тушить
  11. Выкупленные за 60,9 млн рублей заброшки раскрасили в яркие цвета
  12. За 8 млн рублей продано здание почты на Микрорайоне
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  14. Перекрывали трассу Р-256 ради установки необычного пешеходного моста
  15. Новый дорожный знак: что он значит и стоит ли его бояться водителям?
  16. Какие дороги отремонтируют за 18,6 млн рублей до октября
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  19. Можно ли онкобольным прививаться от ковида?
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  21. Менее 20% работников предприятий вакцинировались
  22. Заволокло едким дымом поликлинику из-за тлеющей изоляции
  23. Инкубационный период ковид: сроки у разных штаммов
  24. Между первой и второй: какой перерыв должен быть у прививок?
  25. Атакуют кассы РКЦ толпы пенсионеров
  26. Выживают старики и семьи с детьми в заброшенной, но жилой общаге
  27. Автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги осенью
  28. Вырубят 348 тополей и кленов ради ремонта дороги на Черемушной
  29. В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за ДТП и ремонта
  30. Отремонтированные улицы проверены
  31. Пособия и выплаты в счет долгов списывать с карт запрещено
  32. Салюту в честь 305-летия города быть?!
  33. Взяли «серебро» на соревнованиях по стрельбе из автомата полицейские

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 13 октября 2021 года.

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