Кулаком в лицо и телефон об пол: Как дамы подрались в бане Бердска
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Кулаком в лицо и телефон об пол: Как дамы подрались в бане Бердска

9:15:359/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Компания отмечала день рождения в одной из городских саун. Не обошлось без алкоголя и скандалов. Суд огласил приговор.

Потерпевшая вызвала полицию

Вступил в силу приговор мирового суда по гражданскому иску потерпевшей после драки женщин в одной из саун Бердска. Суд признал бердчанку виновной по ч. 1 ст. 167 УК РФ и назначил ей наказание.

Согласно материалам дела, как-то вечером в бердской сауне компания отмечала день рождения, среди гостей были дети. Конечно, не обошлось без алкоголя. Люди непринужденно болтали, рассказывали истории. Но вдруг в беседе прозвучала фраза «заткнись» - в отношении мужчины. Одна из окружающих женщин Ирина упрекнула впоследствии подсудимую (назовем ее Еленой), мол, с мужчинами так не разговаривают. В ответ услышала нецензурную брань и получила удар кулаком по лицу. Мужчины растащили, готовых вцепиться друг в друга дам.

Произошедшее увидели дети и испугались. Ирина поднялась к ним на второй этаж, чтобы успокоить. Ее мобильник «Самсунг Галакси А70» лежал на столике под лестницей и использовался как музыкальная колонка - слушали музыку из приложения «ВКонтакте». Спускаясь на первый этаж, она увидела в руках Елены свой сотовый телефон, который та пыталась согнуть пополам. Чехол с телефона слетел и упал на пол. Ирина крикнула, чтобы она положила ее мобильник и не трогала.

После чего Елена с силой бросила телефон, который упал на кафельный пол экраном вниз, и наступила на него. И сразу поспешила к выходу. Ирина хотела ее остановить, поэтому вышла с другого выхода, обойдя дом с улицы зашла в тамбур, где догнала обидчицу. Между ними продолжился конфликт, их разняли.

- Осматривая телефон, она увидела трещины на экране, погнутый корпус и трещины в левом нижнем углу, телефон не включался. При обращении в сервисный центр Ирине пояснили, что телефон, купленный за 25 999 рублей ремонту не подлежит. Причиненный ущерб для нее значительный, поскольку размер заработный платы в последние месяцы составляет около 1000 рублей, на иждивении находятся трое детей: 7, 11 и 14 лет,у нее съемное жилье ежемесячная оплата 15 000 рублей, - сообщается в материалах дела.

Увидев, что Елена хочет уйти, потерпевшая попыталась остановить ее - встала на выходе, и собой закрыла проход. Тогда Ирина кинулась на нее, схватив за волосы, дернув за мизинец правой руки. Все происходило в тамбуре между дверями. Женщины упали на пол, после чего Елена начала наносить сопернице удары кулаком по голове и рукам. Избитая закрыла голову руками. Елену оттащили и вывели на улицу. Увидев, что телефон сломан, Ирина позвонила Елене и потребовала возместить ущерб, но та отказалась.

Елена утверждала, что взяла чужой телефон по ошибке, а когда дрались мужчины из их компании, мобильник случайно выпал из рук. По ее версии, именно Ирина схватила ее за волосы, когда она уже собиралась уходить. Якобы после драки именно Елена обратилась в приемный покой больницы с побоями.

Но свидетели в ходе судебного заседания опровергли слова Елены, изложив версию потерпевшей. Некоторые утверждали, что подсудимая действовала умышленно. Например, хозяйке вечера Елена сказала, что сделала это на зло, в ответ на оскорбления. Свидетели подтвердили, что дрались и мужчины, но в другом месте. Между тем, подсудимая вину не признала.

- Проанализировав в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимой доказанной. Органами дознания вменялось причинение значительного материального ущерба в размере 26 498 рублей. Гособвинитель в ходе судебных прений просила признать подсудимую виновной в причинении материального ущерба в размере 18 408 рублей, указывая, что заключением эксперта установлена рыночная стоимость мобильного телефона потерпевшей с учетом износа на момент совершения преступления в размере.

Ущерб, причиненный потерпевшей вследствие уничтожения принадлежащего ей мобильного телефона, с учетом материального положения ее семьи, размера дохода, наличия на иждивении несовершеннолетних детей и значимости уничтоженного имущества, судом признается значительным.

Отягчающими наказание обстоятельствами является совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя. Это снизил контроль за своим поведением, что не дало возможности правильно ориентироваться в сложившейся ситуации и избрать иной способ разрешения ситуации.

Суд признал Елену виновной по ч. 1 ст. 167 УК РФ и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, она должны возместить ущерб за разбитый телефон в размере 18 408 рублей и оплатить расходы истицы на адвоката — 4500 рублей.

справка
Статья 167 ч. 1 УК РФ

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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