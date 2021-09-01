Владимир Соловьев: Нужно гнать редактора, который позвал Бузову на его шоу

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как так получилось, что в его шоу пригласили Ольгу Бузову. Отметим, что телеведущая ответила отказом, сославшись на то, что Соловьев постоянно унижает девушек.
- Я попытался вспомнить, каких же девушек мог я унизить, и понял, что в случае с Бузовой необходимо четко проверять, какие же слова эта гражданка имеет в виду. Она мощно сказала: она сказала, что я абьюзер, – сказал Соловьев в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ". – Последняя девушка, которую я мог обидеть… это комментарий в адрес Ахеджаковой, но ее довольно сложно поместить в категорию девушек, также, как невозможно туда засунуть гражданку Собчак.
Бузова заявила, что никогда не придет в эфир к Соловьеву, на что тот ответил, что кто-то из его редакторов "имел глупость" пригласить ее. Такого редактора "точно надо гнать", добавил ведущий.
- Видно, им показалось, что после Бони ко мне на эфир можно звать все, что угодно, поэтому пошли по проторенной дорожке, – добавил Соловьев.