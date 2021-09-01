Всероссийский урок безопасности стартует в стране 1 сентября 2021

Уже сегодня, 1 сентября, начнется первый в этом году всероссийский урок безопасности. Он будет идти в течение трех дней. Об этом говорится в сообщении, которое во вторник распространила пресс-служба компании "Просвещение".
"В начале нового учебного года стартует всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение". Первый модуль из трех тем начнется уже 1 сентября. Масштабное мероприятие пройдет в двух форматах - для школьников с 1-го по 9-й классы и для учителей. Педагоги проведут классные часы на актуальные темы, а ребята ответят на вопросы и проверят свой уровень знаний по разным темам ОБЖ", - сказано в сообщении.
Урок будет приурочен ко Дню борьбы с терроризмом. Школьникам и учителям расскажут о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. В рамках программы запланировано также открытое практическое онлайн-занятие, посвященное оказанию первой помощи. Его проведут эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.