Байден считает вывод войск из Афганистана концом эпохи военных операций по переустройству других стран
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Байден считает вывод войск из Афганистана концом эпохи военных операций по переустройству других стран

9:59:079/1/2021Фото: pixabay
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По его словам, миссия в этой стране была невероятно успешной.

Америка больше не будет прибегать к военным действиям

Президент США Джо Байден заявил, что Америка больше не будет прибегать к крупным военным операциям, чтобы изменить устройство других государств.  Выступая по случаю вывода войск из Афганистана, он отметил, что завершение войны в стране знаменует окончание эпохи подобных действий.

- Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Оно означает конец эпохи крупных военных операций по переустройству других стран, - отметил Байден.

По словам американского президента миссия в Афганистане, изначально ведущаяся как контртеррористическая, с течением времени «превратилась в миссию против мятежников, по построению нации, с попытками создать демократический, сплоченный и единый Афганистан». Подобное, по его словам, «не достигалось ни разу на протяжении многовековой афганской истории». Также он отметил, что миссия в Афганистане была невероятно успешной.

США завершили вывод войск из Афганистана в ночь на 31 августа по московскому времени.

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